Maroc: Les "Marocains rigolos et résonnants à l'étranger" débarquent à Abidjan

Le festival fête sa 3ème édition. Après une désopilante tournée au Maroc, le Festival itinérant d'humour "Marocains rigolos et résonnants à l'étranger" a jeté l'ancre, samedi soir à Abidjan, son avant-dernière étape, gratifiant le public d'un spectacle garni d'entrain, d'hilarité et de franche rigolade.

Dans une salle bondée au Palais de Culture (Commune de Treichville), des humoristes invétérés, marocains et ivoiriens, se sont succédé sur scène, alternant sketchs, one-man-show et blagues, et livrant, une soirée 100% rire qui a fait le bonheur d'un public littéralement conquis et enchanté.

Ainsi, des humoristes tout aussi talentueux les uns que les autres, à l'image du Maroco-Ivoirien Oualas, du Franco-Marocain Booder, du Maroco-Belge Oussama, et des Ivoiriens Le magnifique et le duo Les Zinzins de l'art, se sont relayés durant une heure et demie de spectacle, provoquant un tonnerre de rires chez un public où Marocains, Tunisiens, Libanais et Ivoiriens se sont côtoyés dans la convivialité et la bonne humeur.

Dans une déclaration à la MAP, le producteur et homme à tout faire du Festival MRE Nabil Jebbari a souligné que ce rendez-vous culturel, qui se veut foncièrement africain, entend aller à la rencontre et à la découverte des talents MRE et de les présenter au public marocain. Le festival, qui en est à sa 3ème édition, s'assigne aussi pour objectif de jeter une passerelle de communication et d'interactions entre le peuple marocain et ses homologues africains, l'humour n'étant guère en reste pour le renforcement des relations que le Maroc entretient avec l'Afrique, a-t-il ajouté.

Et d'enchainer qu'à travers ses deux escales africaines (Abidjan et Dakar), le Festival MRE peut se targuer de proposer un menu où échanges, éclectisme et découverte font bon ménage. Dans une déclaration similaire, l'humoriste Booder a souligné que c'est la deuxième fois que le festival est présent en Afrique, avec l'ambition toujours grandissante de réunir les peuples africains et "de rire et se divertir ensemble". "Cette année-là, il y a beaucoup plus de mélanges avec des artistes marocains, tunisiens et ivoiriens qui montent ensemble sur scène. C'est un métissage avec beaucoup d'interactions, d'échanges et d'émotions", a-t-il dit. Pour sa part, l'humoriste Kaboré du duo ivoirien "Les zinzins de l'art" n'a pas caché sa "joie et sa fierté de monter sur la même scène avec ses frères marocains". Les origines des humoristes présents ce soir livrent "une combinaison qui prouve que le rire est une discipline universelle, émancipée de toute race et toute ethnie", a-t-il relevé, poursuivant que "les politiques devraient nous emboîter le pas".

"Marocains rigolos et résonnants à l'étranger" est organisé par CastQuête Entertainment, en partenariat avec le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration. A l'instar des précédentes éditions, le festival a sillonné les villes de Casablanca, Rabat, Marrakech et Agadir et devra clôturer sa tournée lundi à Dakar. Outre les humoristes présents à Abidjan, l'édition 2017 a vu la participation des artistes Aouatefe Lahmani, Younes et Bambi, Miz, Phil Darwin, Bassou, Saad Mabrouk, Ambassadeur Agalawal, Digbeu Cravate, Magic Noor, Ouadih Dada, Aymane Serhani, Xena Aouita et Anwar, entre autres.