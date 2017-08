Maroc: Le Maroc invité d'honneur du Festival international d'artisanat du Caire

Avec leurs couleurs et formes innovantes et leur mosaïque transparente, les produits exposés par de talentueuses artisanes marocaines participant au Festival international d'artisanat du Caire illustrent le savoir-faire, la richesse et l'authenticité du patrimoine marocain ancestral.

Sur 60 exposants venus des différents gouvernorats d'Egypte, environ 15 artisanes marocaines qui résident dans la capitale égyptienne ont su mettre en avant au pavillon du Maroc le patrimoine du Royaume, qui a connu une grande affluence des visiteurs venus découvrir les chefs-d'œuvre de l'artisanat marocain.

Le pavillon marocain lors de ce festival, organisé par Bayt Sanary relevant de la bibliothèque d'Alexandrie en coopération avec la Ligue sociale de la communauté marocaine en Egypte, sous le thème "Man faata qadimahou taaha", expose notamment des produits d'artisanat en bois et poterie, la broderie, des costumes traditionnels et des produits cosmétiques.

Selon Nadia Tabtabi, membre de la Ligue sociale de la communauté marocaine en Egypte, les produits marocains ayant orné Bayt Sanary dans le quartier de Sayeda Zeinab ont attiré l'attention des visiteurs, mettant l'accent sur la nécessité de promouvoir et de trouver des débouchés aux produits d'artisanat du Maroc qui regorge de grandes potentialités en la matière.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Tabtabi a souligné l'importance d'encourager et de soutenir l'artisan et de tirer profit de ce genre d'événements pour mettre en relief la richesse et l'authenticité de la culture marocaine et de son patrimoine dans tous les domaines de création.

Outre les produits marocains, ce festival qui se poursuit jusqu'au 24 courant expose divers produits modernes et d'artisanat de l'Egypte comme les tentes, la poterie, le cuir, le bois et les bougies ainsi que les dattes, les plantes et les costumes traditionnels du pays.

Dans une déclaration similaire, Haitam Mouhib, coordinateur de ce festival, a indiqué que cet événement ambitionne de contribuer à la préservation des métiers d'artisanat menacés de disparition et à l'encouragement de l'innovation dans ce domaine, à travers l'invitation de jeunes artisans à présenter leurs nouvelles créations en la matière.

S'agissant du choix porté sur le Maroc comme invité d'honneur de cette édition, il a souligné que l'artisanat marocain est riche et diversifié et que les produits marocains reflètent la richesse du patrimoine artistique et culturel du Royaume. Le programme du festival prévoit aussi des ateliers pour l'apprentissage des métiers d'artisanat traditionnel et des spectacles artistiques, outre des conférences et colloques scientifiques.