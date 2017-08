Mali: Marchés publics - La formation des acteurs gage de bonne gouvernance

Les employés des banques, établissements financiers, compagnies d'assurances et commerces du Mali ont… Plus »

«Les enjeux de la bonne gouvernance recommandent aujourd'hui que les différentes composantes de la société, notamment l'Etat et ses démembrements, soient mieux imprégnés des dispositions du Code des marchés publics et ses textes d'application. La maitrise des textes et des outils réglementaires en matière de marchés publics constitue un des moyens les plus efficaces pour améliorer la qualité de vos diverses interventions dans le domaine de la passation et de l'exécution des marchés publics».

«Le renforcement des capacités des acteurs de la commande publique est une des missions fondamentale de l'Armds. Elle constitue une priorité que nous honorons avec constance et détermination», ajoute Dr Allassane Ba. Il estime par ailleurs que la réalisation de cette mission de formation est une manière pour l'Armds de contribuer à la bonne gouvernance économique et à l'optimisation des dépenses publiques.

Pour ce faire, l'Armds vient d'initier deux sessions de formation à l'intention des élus et agents des collectivités qui ont été mieux outillés pour réussir leur mission en matière de préparation des Dossiers d'Appel d'Offres et d'analyse des offres afin de proposer, conformément à la règlementation, un attributaire provisoire. La formation aura permis de renforcer les capacités des acteurs du secteur privé dans la préparation de leurs offres.

