Libye: Migrants en Méditerranée - «La mort n'est pas quelque chose qui nous effraie»

Pour lui, ces bateaux des ONG pouvaient être atteint en « deux heures ». Désormais, celles et ceux qui veulent tenter la traversée vers l'Europe vont « reprendre l'ancien système », et il leur faudra donc compter sur « 8 heures », estime-t-il. Mais surtout, il martèle : « La mort ce n'est pas quelque chose qui nous effraie. »

Quant au fait que les bateaux des ONG sont désormais tenus à distance des côtes, rendant ainsi les sauvetages plus aléatoires, cela ne semble pas non plus inquiéter les candidats au départ à tous prix. « Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas de bateau. Il y en a, mais ils ne sont pas proches de la côte comme avant », précise cet homme.

T-shirt de l'équipe de football sur les épaules, ce jeune garçon dit qu'il a 13 ans et un objectif bien précis : « Je cherche à aller en France pour faire mes études, parce que j'ai de la famille là-bas, mon grand frère, ma tante, mon père et ma grande sœur. »

