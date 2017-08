Sénégal: Afrobasket 2017 - "La recherche de solutions collectives a fait gagner les Lionnes"

"Il fallait éviter de perdre la balle en haut, car c'est une équipe qui part très vite. Soit c'est une chute où on va les gêner après le rebond ou bien amener la balle en dessous et éviter de la perdre derrière", a analysé le sélectionneur des Lionnes.

Selon lui, "même s'il y a eu des pertes de balles qui ont fait perdre beaucoup de points à l'équipe, elles sont dues à des résidus qui sont liés au jeu. Quand on veut jouer vite, souvent, il y a des petits déchets, mais rien de méchant et nous avons joué face à une très bonne équipe d'Egypte".

"Elles ont joué un match sérieux et j'ai apprécié leur implication dans ce qu'elles ont fait. La recherche de la solution collective, c'est ça qui nous a donné la victoire. Elles ont été très solidaires. Cette équipe d'Egypte, il faut la respecter et la prendre très au sérieux", a-t-il dit.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.