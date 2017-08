Congo-Kinshasa: L'honneur perdu

Dans la province de l'Ituri, environ 200 Congolais sont morts mercredi 16 août à la suite d'un glissement de terrain. Le bilan est beaucoup plus élevé que celui communiqué par les autorités provinciales, dans la mesure où d'autres personnes restent toujours prisonnières de sables qui les ont ensevelies.

On est en face d'une catastrophe naturelle. Mais, à Kinshasa, la capitale, le sujet n'a ému personne. Pourtant, ce sont 200 paisibles paysans congolais qui viennent de mourir. En Ituri, il y a de nombreuses familles endeuillées.

A plus d'un millier de kilomètres du lieu de cette catastrophe, Kinshasa continue à suivre son cours normal. Les événements de l'Ituri n'ont bénéficié d'aucune attention de nos autorités.

Où est passé le gouvernement ? C'est le silence-radio. Pas facile d'être Congolais par ce temps de fortes tensions politiques. Sous d'autres cieux, un tel événement aurait suscité une grande adhésion populaire.

Rappelons-nous de l'attentat terroriste de Barcelone (Espagne), dont le bilan provisoire a été revu à 15 morts. Sans oublier les derniers attentats de Manchester en Angleterre ou de Nice en France.

Dans ces trois pays, il y a un élan de solidarité qui s'est propagé partout dans les pays jusqu'à enflammer le monde entier.

En RDC, on meurt en silence. Dans l'indifférence la plus totale de ceux qui nous gouvernent. On se pose bien des questions.

Et enfin, on se rends compte que le Congolais n'a plus d'importance. C'est un peuple réduit à l'état d'animal. L'affirmation est trop dure certes, elle traduit malheureusement le sort qui nous est réservé.

Que 200 Congolais meurent, sans que les autorités ne réagissent, c'est vraiment aberrant.

Quelque chose ne va pas dans notre pays. Le Congo se meurt. Avec lui, son peuple qui n'a plus qu'à compter sur la Providence pour lui rendre cet honneur perdu.