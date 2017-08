Burkina Faso: Liberté de réunion et de manifestation - Des leaders syndicaux et d'associations sensibilisés

L'ouverture de l'atelier a été présidée par le Conseiller technique, Germain PIME représentant le ministre Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, Garde des Sceaux. Il avait à ses côtés la Directrice générale de la promotion civique, Mme Hadjaratou ZONGO et le Directeur régional du Centre du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, Romain KABORE.

Cet atelier, a souligné le Conseiller technique, entend contribuer à une meilleure connaissance des textes relatifs à la liberté de réunion, de manifestation et au civisme par les leaders d'association de jeune et des représentants des structures syndicales.

Le Burkina Faso s'étant engagé en faveur de l'édification d'un Etat de droit, il s'efforce à garantir aux citoyens ainsi qu'à toute personne vivant sur son territoire, l'exercice de leurs droits et de leurs libertés individuels. La liberté de réunion et de manifestation, est ainsi consacrée à l'article 7 de la constitution du Burkina Faso. Elle est non seulement un moyen d'émancipation, mais aussi une forme de participation citoyenne à la gestion des affaires publiques.

A l'instar des autres libertés, la liberté de manifestation participe au renforcement de l'Etat de droit. Toutefois a relevé Germain PIME, « en tant que liberté de conquête, la liberté de manifestation doit être maniée avec beaucoup de responsabilités et son exercice doit se faire dans le respect des textes en vigueur ». Le contexte national a-t-il fait remarquer, reste parfois malheureusement marqué au mépris des dispositions légales en la matière par des manifestations émaillées de violences, d'atteintes à l'ordre public etc.

«Cette situation fragilise les efforts de développement et met à rude épreuve la préservation de la paix et des acquis démocratiques. Ce contexte interpelle donc tous les acteurs de la vie nationale et, en premier lieu les syndicats et les associations de jeunesse sur la nécessité d'orienter les actions dans le respect des valeurs fondatrices de notre société, afin de garantir à chacun la jouissance effective et l'exercice de ses droits de façon responsable» a insisté le Conseiller technique du ministre en charge de la Promotion civique.

Les objectifs spécifiques :

- renforcer les connaissances des leaders d'associations de jeunes et des structures syndicales sur les textes relatifs aux manifestations sur la voie publique ;

- amener les associations de jeunes et les structures syndicales à faire preuve de civisme à l'occasion des manifestations sur la voie publique ;

- promouvoir le civisme et la citoyenneté responsable au sein des associations de jeunes et des structures syndicales ;

- susciter un esprit civique et patriotique au sein des associations de jeunes et des structures syndicales.

Une prochaine session est prévue du 29 au 30 août 2017 à Bobo-Dioulasso.