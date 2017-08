Et elle est donc l'expression légitime de l'autorité de l'État ... C'est pourquoi toutes celles et ceux qui prennent la responsabilité de critiquer, de fragiliser la justice et son travail, prennent une responsabilité immense dans une démocratie et dans un État de droit ».

Le juge constitutionnel est un sénégalais, conscient de ses responsabilités. C'est un juge au service du citoyen, protecteur et producteur de paix et sécurité. Alors mon neveu, jeter le discrédit sur le conseil constitutionnel ou inciter les citoyens à déconsidérer ses juges ressemblent à une atteinte à la sureté de l'État. Nous ne devons pas accepter de tels propos dans un État de droit.

Aussitôt, mon neveu a compris qu'être démocrate, c'est d'accepter de perdre lors des compétitions et de se retrouver sur l'essentiel pour le développement de l'ensemble. Avoir une position citoyenne et refuser la contestation permanente doivent être le comportement de tout acteur politique. La politique n'est ni la haine ni la méchanceté, c'est une construction dans le jeu démocratique.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.