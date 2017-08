interview

«Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années», écrivait l'illustre Corneille dans son best-seller «Le Cid». Dans la sphère politique congolaise, Freddy Kita Bukusu, Vice-ministre à la Coopération Internationale, n'est pas né de la dernière pluie.

Ce jeune leader est un vieux routier en politique qui, au lendemain du «discours historique et salutaire» du 24 avril 1990, avait fait ses premiers pas au sein du Parti Démocrate Social Chrétien (PDSC) cher à l'un des pionniers de l'indépendance, Papa Ileo Songo Amba, d'heureuse mémoire.

Après la parution de l'article «Freddy Kita est-il mobutiste, tshisekediste ou toujours diomiste ?», dans notre livraison du jeudi 10 août 2017, des nombreux lecteurs de La Prospérité attendaient le son de cloche du Vice-ministre à la Coopération Internationale et Autorité morale du Mouvement du Peuple pour le Progrès Social (MPPS) qui vient de voir le jour. C'est chose faite. Réagissant sans polémique, Freddy Kita, en bon enfant de Dieu, a pardonné à ses détracteurs après les avoir recadrés. Beaucoup d'entre eux se trouvent dans les rangs de son ancien parti, la Démocratie Chrétienne chère à Eugène Diomi Ndongala, et du Rassemblement aile Limete. Dans l'interview exclusive ci-après, Freddy Kita Bukusu a non seulement tiré au clair son cheminement politique mais il a aussi abordé d'autres sujets d'actualité brûlante, notamment les prochaines joutes électorales et les prouesses du Gouvernement Tshibala dont il est membre. Lisez-le.

Certains compatriotes pensent que l'actuel Vice-ministre à la Coopération Internationale est né de la dernière pluie, à la faveur de la formation du Gouvernement Tshibala. En politique, Freddy Kita a-t-il un mentor ou est-il un self-made man ?

Je vous remercie pour la question. Vous savez qu'il n'y a pas un peuple sans histoire ; il n'y a pas non plus une histoire sans peuple. Vous savez aussi qu'on a longtemps vécu le monopartisme dans ce pays où seul le Mouvement Populaire de la Révolution (MPR), parti-Etat, régnait. Où l'on voyait que les chiens, les chats, les souris et même les fœtus et les nouveau-nés étaient d'office membres du MPR.

Le 24 avril 1990, le Président Mobutu avait prononcé un discours historique voire salutaire parce que nous avons quitté le monopartisme pour le multipartisme. Déjà à cette époque, je faisais mes premiers pas en politique au sein du Parti Démocrate Social Chrétien (PDSC) de Feu Papa Iléo Songo Amba, d'heureuse mémoire, avec les aînés comme Boboliko Lokonga, Kititwa Tumansi et compagnie. Quelques années après, plus précisément en date du 20 août 1993, nous avons mis en place la Démocratie Chrétienne. Et au jour d'aujourd'hui, je suis l'Autorité morale du Mouvement du Peuple pour le Progrès Social (MPPS) dont je suis l'initiateur et le fondateur.

Votre ex-compagnon de lutte, Eugène Diomi Ndongala, Président national de la Démocratie Chrétienne (DC), croupit tantôt à la Prison Centrale de Makala, tantôt sur le lit d'hôpital. Pourquoi vos chemins se sont séparés ?

Vous savez, en politique, les alliances se font et se défont. Seul le Seigneur Dieu Tout-Puissant connaît les destinées de tout un chacun. C'est-à-dire qu'on avait mené une lutte ensemble, Eugène Diomi et moi ; mais au jour d'aujourd'hui, chacun de nous fait son bonhomme de chemin.

Aujourd'hui, Freddy Kita Bukusu vient de créer son propre parti politique, en l'occurrence, le Mouvement du Peuple pour le Progrès Social (MPPS). Vos anciens camarades de la Démocratie Chrétienne et du Rassemblement aile Limete vous taxent « d'opportuniste politique. » Que leur répondez-vous ?

D'abord, j'aimerais vous rappeler une chose : Freddy Kita est parmi les 10 Sages du Rassemblement fondé à Genval, une banlieue bruxelloise (Royaume de Belgique). Cela veut dire que si l'on compte Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Charles Mwando Nsimba, Bruno Tshibala, comme Sages, l'on compte aussi Freddy Kita. Suite aux décès successifs des patriarches Charles Mwando et Etienne Tshisekedi, nous sommes à ce jour restés au nombre de 8 Sages. Donc, tous ces gens-là qui se déclarent maintenant Sages ou Signataires, ne le sont pas et ne le seront jamais. Notez également que le Conseil des Sages est l'organe suprême du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement originel. Ça veut donc dire que ce que nous vivons aujourd'hui du côté de la commune de Limete, ce n'est pas ça le Rassemblement !

Ensuite, Freddy Kita n'est pas un novice en politique. Je viens de vous retracer, brièvement, mon parcours. Beaucoup qui parlent aujourd'hui n'arrivent même pas au niveau de ma cheville politique. Je suis un pionnier de la vie politique congolaise, je suis un combattant de lutte de longue date. Pour votre information, je suis le Coordonnateur du comité de suivi de l'initiative panafricaine pour la défense de la démocratie, une plate-forme politique regroupant 22 pays africains dont 5 Chefs d'Etat. Je suis, en quelque sorte, le Secrétaire Général de cette méga plate-forme panafricaine dans laquelle vous trouvez aussi des Premiers ministres, des députés, des ministres, etc. Sur le plan international, je n'ai plus rien à prouver à mes compatriotes congolais. Ceux qui parlent d'opportunisme politique, sont des petits messieurs que je ne peux pas suivre. J'ai compris que ces détracteurs voient en moi un leader incontesté. Je ne suis pas là pour répondre aux malveillants mais je suis plutôt au service de notre peuple. D'ailleurs, je leur pardonne. Je suis un homme politique expérimenté, un des dix Signataires de l'Acte d'engagement de la conférence de Genval dont je mets le texte et les signatures à votre disposition.

Après les élections chaotiques du 28 novembre 2011, nous avions créé, Freddy Kita et quatre autres membres fondateurs (Mpaka, J. Shabani,... ), la Majorité Présidentielle Populaire (MPP) en vue de soutenir l'action du Président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. D'ailleurs, c'est bien moi qui avais donné cette dénomination « MPP ». Donc, ces gens qui parlent aujourd'hui, sont des arrivistes, des parvenus, qui ne connaissent pas l'histoire. Ils ne connaissent absolument rien de l'Opposition, ni des réalités zaïro-congolaises. Alors que moi, je ne suis pas un parvenu, ni un arriviste.

Un éminent Professeur de Droit constitutionnel, Jean-Louis Esambo, a énuméré dans son livre les caractéristiques des partis politiques africains, à savoir : absence d'un programme politique cohérent et original ; gestion autocratique du parti ; transhumance politique ; absence d'idéologie... En quoi le MPPS va-t-il se distinguer des innombrables formations politiques congolaises ?

Monsieur le journaliste, je crois que vous voyez bien sur ma table le projet de société, le règlement d'ordre intérieur ainsi que le statut du «Mouvement du Peuple pour le Progrès Social.»Nous avons un original et bon programme politique, projet de société, qui servira demain cette grande nation, la République démocratique du Congo. On ne crée pas un parti politique comme une association ou un «moziki». A la demande de nos populations, mes amis et moi, nous nous sommes mis autour d'une table, nous avons échangé et aussi prié. Et le Bon Dieu nous a donné une orientation. Le MPPS est donc un parti inspiré. Nous ne sommes pas là pour chercher du travail mais pour servir le peuple en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Si on applique notre projet de société, je suis persuadé que la RDC va rapidement se développer.

Monsieur le Vice-ministre, le Rassemblement aile Félix Tshisekedi, l'UNC de Vital Kamerhe, le MLC de Jean-Pierre Bemba de même qu'une frange de la Société civile, exigent à cor et à cri des élections au plus tard fin décembre 2017, conformément à l'Accord du Centre Interdiocésain. Qu'en dites-vous ?

C'est leur point de vue. Nous sommes en démocratie. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Moi aussi, j'ai le droit de dire ce que je veux. Je ne suis pas là pour répondre aux avis de mes amis, mes camarades politiques. Malgré tout, nous ne sommes pas des ennemis mais plutôt des frères. Malheureusement pour vous, je ne suis pas le Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Monsieur Corneille Nangaa est mieux placé pour répondre à cette question.

Une certaine opinion soutient mordicus que Félix Tshisekedi doit occuper le fauteuil de Bruno Tshibala à la Primature pour que soient organisées des élections réellement libres, crédibles et apaisées. Quelle lecture faites-vous de cette bataille politique ?

Je crois qu'une petite minorité de la population et certains politiciens se basent beaucoup plus sur la polémique ; ce qui n'est pas mon cas. Car je suis un homme d'Etat, un grand homme politique depuis des années. Sans mâcher les mots, je vous dis que Bruno Tshibala est le modérateur officiel et attitré des travaux de Genval. Bruno Tshibala est le porte-parole officiel du Rassemblement approuvé par tous, c'est-à-dire par nous les Sages, et nommé par le patriarche Etienne Tshisekedi à Genval.

Quand nous sommes allés au dialogue politique du Centre Interdiocésain, un Accord historique et salutaire a été signé par nous du Rassemblement, par la Majorité Présidentielle, l'Opposition Républicaine, la Société civile et consorts pour mettre fin à la crise que le pays traversait. L'une des dispositions dudit Accord prévoit que le Premier Ministre soit issu de l'Opposition /Rassemblement. D'où le choix de Bruno Tshibala comme Chef du Gouvernement. Et Freddy Kita étant l'un des dix Signataires et membres du Conseil des Sages du Rassemblement originel, est parmi les personnalités faisant partie de cette équipe gouvernementale de large union nationale.

Par ailleurs, Joseph Olenghankoy, qui avait été désigné Président du Conseil des Sages par quasiment tous les Signataires avec un mandat écrit et légalisé, est aujourd'hui Président du Conseil National de Suivi de l'Accord et du processus électoral (CNSA). On attend maintenant que la CENI qui est seule habilitée à fixer le calendrier électoral pour qu'on aille, tous, à cette grande bataille électorale. En clair, les avis des uns et des autres ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse c'est le Congo ; ce qui m'intéresse c'est le peuple congolais ; ce qui m'intéresse c'est l'avenir de ce grand Etat et grand peuple. Quand vous me parlez de Pierre, de Jean et de Timothée, moi je m'en moque, je m'en fiche. Le pays n'appartient pas à un individu. On a connu les pionniers de l'indépendance tels qu'Iléo Songo Amba, Joseph Kasa-Vubu, Patrice Lumumba, qui avaient milité pour que nous, aujourd'hui, nous soyons là.

Si vous croyez que c'est X ou Y qui est mieux placé pour piloter le Gouvernement, je vous dis que Bruno Tshibala est un grand homme politique. Il est un grand juriste et avocat de formation, un homme expérimenté. Bruno Tshibala a totalisé trente-six ans de lutte aux côtés du charismatique leader Etienne Tshisekedi. Même moi, Freddy Kita, je n'ai pas lutté pendant trente-six ans aux côtés de ce grand Baobab, encore moins les gens que vous citez. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Notre pays n'a pas avancé, pendant des années, à cause de l'égoïsme. Aussi faut-il qu'on aille aux élections. Ce n'est qu'après les scrutins qu'on connaîtra la force ou poids politique de tout un chacun. Il ne faut pas qu'on se cache derrière des déclarations inutiles qui n'ont ni tête ni queue.

Enfin, quelles sont vos actions en tant que Vice-ministre à la Coopération Internationale ?

A la Coopération Internationale qui est un ministère de souveraineté, nous sommes là pour redorer l'image de la RDC qui a été, à un certain moment, un peu ternie. Nous sommes là pour attirer un grand nombre d'investisseurs. Disposant d'un immense espace, le Congo a besoin de tout le monde. Au niveau de la diplomatie, nous devons jouer un grand rôle parce que nous sommes membre de la communauté internationale. Il faut que la RDC donne aussi de la voix par rapport à tout ce qui se passe à travers le monde.

Il y a plus de deux mois que nous avons été investis par le Parlement. Et nous faisons en sorte que le pays avance. Voyez quelques résultats positifs réalisés, notamment au plan sécuritaire par rapport au phénomène Kamwina Nsapu et aux foyers de tension dans la partie Est du pays. De plus en plus, la RDC gagne la confiance de la communauté internationale. Le Gouvernement que dirige son Excellence Bruno Tshibala est en train de travailler efficacement pour le bien-être des populations congolaises. Avec la Grâce et la Bénédiction de Dieu, je crois que nous allons y arriver pour que, demain, les générations futures témoignent qu'il y a eu quand même un Gouvernement dirigé par Bruno Tshibala qui a fait du bon travail. Merci.