«Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années.» Cette marquante citation tirée du chef-d'œuvre littéraire «le Cid» (1637) écrit par l'illustre Pierre Corneille, poète dramatique français, cadre avec la lumineuse découverte du produit thérapeutique «Ginger Matters» faite par la brillante Cyrilla Kotananga Kete, une femme de valeur issue de la communauté congolaise du Royaume de Belgique.

Fort efficace, «Ginger Matters» aide aussi bien l'homme que la femme à booster son énergie et aussi à désintoxiquer le corps humain. C'est à travers la toile que nous avons eue échos des vertus magiques de cette boisson bio, de ce complément alimentaire par excellence favorisant une santé de fer. Etant donné que «la santé n'a pas de prix», les pouvoirs publics de la République démocratique du Congo, plus particulièrement les ministères des Congolais de l'Etranger, de la Santé, de la Recherche Scientifique, du Commerce Extérieur, des Petites et Moyennes Entreprises, du Genre, devraient soutenir inconditionnellement et prêter main forte à cette jeune compatriote qui fait la fierté de cette grande nation en Europe.

Parcours de Cyrilla Kotananga

Issue d'une famille modeste, d'un père charpentier et d'une mère enseignante, Cyrilla Kotananga Kete, originaire de la grande tribu Tetela de Lodja, a vu le jour un certain 8 mars 1973 à Okolo dans le Sankuru, une des vingt-six provinces actuelles de la RDC. Vivant en couple, cette digne fille congolaise a décroché, avec brio, son diplôme de graduat en Communications Sociales aux Facultés Catholiques de Kinshasa actuellement Université Catholique du Congo (UCC). Par la suite, après avoir gagné le vieux continent, Cyrilla Kotananga est devenue Bachelière en Soins infirmiers de la Haute Ecole Galilée. Au plan professionnel, elle a presté pendant quelque temps à l'hôpital Saint Pierre de Bruxelles en cardio-pneumologie. Présentement, cette quadragénaire est Gérante de la société de soins à domicile. Cette brillante carrière médicale est couronnée, aujourd'hui, par la découverte du produit «Ginger Matters» mis sur le marché de l'espace européen depuis le mois d'avril 2017.

Les vertus de «Ginger Matters»

Constitué à base des herbes du gingembre et du curcuma, «Ginger Matters», un produit bio, renferme des propriétés insoupçonnées du bien-être au quotidien. En plus de sa saveur subtile qui réchauffe les papilles, cette boisson naturelle favorise l'appétit, facilite la digestion, aide à l'amaigrissement, désintoxique l'organisme, soigne les maux du dos, etc. Cette dernière vertu fait de «Ginger Matters» l'allié par excellence des bureaucrates, des chauffeurs, des infirmiers, des sportifs, des ouvriers, ... ; bref, de tous les accrocs du travail.

C'est une thérapeutique de choc contre les polyarthrites, l'arthrite, les douleurs musculaires, les hémorroïdes, etc. Certains consommateurs lui attribuent même des vertus aphrodisiaques. «Ginger Matters» est aussi redoutable pour prévenir le diabète de type 2 et réduire l'inflammation chez les patients diabétiques souffrant de néphropathie. Ce produit aide également à lutter contre le mauvais cholestérol, et ça réduit sensiblement l'hyperlipidémie et l'hypertension artérielle ; aussi diminue-t-il, ipso facto, le risque de maladies cardiovasculaires.

«Ginger Matters» prévient et traite le cancer. C'est aussi un traitement des ulcères de l'estomac et des maladies inflammatoires. Ce produit soigne la gingivite, ça améliore la performance cognitive chez les patients Alzheimer. Enfin, «Ginger Matters» aide à prévenir les nausées et les vomissements de la femme enceinte ; c'est très efficace pour les traitements des infections respiratoires, des crampes menstruelles, des maux pré-ménopause, per ménopause et andropause. La liste des maladies et infections n'est pas exhaustive.

En définitive, la charmante Cyrilla Kotananga Kete vous propose de découvrir «Ginger Matters», d'oser le commander, de le goûter. Oser c'est prendre soin de soi. Ce complément alimentaire par excellence se vend à seulement 10 euros pour la bouteille de 500 ml et 15 euros pour celle de 700 ml. Pour des plus amples renseignements sur la gamme «Ginger Matters», voici les contacts : Kinshasa : +243814827411/+243892213637 ; Bruxelles : +32475703669/ +32465857076. E-mail : angysoins@gmail.com; gingermatterss@gmail.com Site Web : angy-soins.com Pour chaque homme, chaque femme, qui désire booster son énergie corporelle et désintoxiquer son organisme, autrement dit rallonger son espérance de vie, le meilleur choix c'est de consommer «Ginger Matters». Bonne dégustation.