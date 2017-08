Afrique de l'Ouest: Ebola - La Guinée tire les leçons d'une épidémie sans précédent

Avant le vaccin Gam Evac Combi, la Guinée avait déjà testé aussi le rVSV-ZEBOV. Plus de 11 mille personnes avaient été visées et 5837 vaccinées (protégés du virus avec succès) en 2015, selon l'OMS.

Pour elles, ce virus était un moyen de les décimer, ignorant ainsi les origines, les modes de transmissions et de prévention de la maladie. Ce qui en dit long sur le manque d'éducation et de sensibilisation.

L'hygiène est l'une des meilleures armes dont on dispose contre Ebola. En 2013, lorsque le virus se déclenchait dans la forêt guinéenne, on notait une forte insalubrité.

L'épidémie d'Ebola a beaucoup éprouvé les dispositifs sanitaires en Afrique et leurs résiliences. Le virus a tué par milliers en Afrique, alors que l'Europe et les Etats-Unis ont su le contenir.

L'épidémie d'Ebola a tué 11310 personnes dont 2412 personnes sur 3647 cas en Guinée. L'épidémie qui s'est déclenchée dans le sud-est de la Guinée avait vite atteint le Libéria, la Sierra Leone, le Nigeria, le Mali, les Etats-Unis, le Sénégal, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Si le virus a décimé des villages entiers en Afrique, il a fait moins de dégâts en Occident. Et il y a des leçons à tirer.

