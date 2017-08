Après plus de trois mois passés à Londres pour se soigner, le chef de l'Etat nigérian… Plus »

L'ONU soutient également des activités de réconciliation dans le nord-est du Nigéria, dirigées par des leaders communautaires et religieux respectés, y compris des femmes influentes, pour promouvoir la tolérance, l'acceptation et la réintégration.

L'UNICEF et ses partenaires travaillent avec les autorités nationales pour réduire la vulnérabilité des enfants, en identifiant ceux qui sont sans parents ou famille et en leur prodiguant les soins appropriés.

Cette partie du Nigeria est l'une des régions parmi les quatre pays (en plus de la Somalie, du Soudan du Sud et du Yémen) menacés de sombrer dans la famine. En attendant, jusqu'à 450.000 enfants sont menacés de malnutrition aiguë sévère dans le nord-est du Nigéria.

Dans tous les cas, l'UNICEF a dénoncé cette utilisation calculée et cruelle d'enfants lors de ces attentats à la bombe qui a fini par créer une atmosphère de peur et de suspicion ayant des conséquences désastreuses pour les enfants qui ont survécu à la captivité et aux violences sexuelles aux mains de Boko Haram.

Parmi ces kamikazes, 55 étaient des filles et le plus souvent âgées de moins de 15 ans alors que 27 jeunes garçons sont les auteurs d'autres attentats à la bombe. L'UNICEF rappelle même que l'une des attaques-suicides a impliqué un bébé attaché à une fille.

L'agence onusienne note que les enfants ont été utilisés à plusieurs reprises de cette façon ces dernières années. Et le nombre d'attaques-suicides impliquant des enfants est déjà quatre fois plus élevé que pour l'ensemble de l'année dernière.

