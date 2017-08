Cameroun: Ebolowa - Un plan d'urbanisme en projet

A la tête de cette structure de 26 membres et 03 rapporteurs, Mouthar Ousmane Mey le secrétaire… Plus »

A l'occasion, Guy Roger Zo'o Olouman a reçu les félicitations du préfet du département de la Mvila. En marge de ces travaux qui se sont déroulés en plénière et en commissions, et en rapport avec le projet de plan directeur d'urbanisme de la cité capitale du Sud présenté à l'assistance, Guy Roger Zo'o Olouman a dit son ambition de donner un visage d'une ville moderne à Ebolowa.

Les travaux étaient dirigés par Guy Roger Zo'o Olouman, délégué du gouvernement, en présence de Rachel Ngazang épse Akono, préfet de la Mvila. L'examen des comptes administratifs et de gestion au titre de l'exercice étant concordants, le conseil les a adoptés. Ils se chiffrent en recettes à la somme de 1.417.324.095 F et de 1.196.113.850 F en dépenses.

Un point important était également inscrit à l'ordre du jour de cette rencontre, à savoir : l'examen et l'adoption des comptes administratifs du délégué du gouvernement et de gestion du receveur municipal puis de gestion-matières de l'exercice 2016.

