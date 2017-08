Cameroun: Marie-Louise Edimo est Miss Kamite

A la tête de cette structure de 26 membres et 03 rapporteurs, Mouthar Ousmane Mey le secrétaire… Plus »

Née au Tchad, la vision Kamitik Africa est une plateforme de six pays africains, Nigeria, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, Tchad et Cameroun, dont le but est de voir une Afrique unie, une et indivisible à travers sa culture.

« La femme a le pouvoir de transformer la société, elle est au cœur de la vie d'un peuple, elle concourt à la procréation, formation, éducation d'une Afrique et à l'épanouissement de tous et de chacun », a-t-elle déclaré.

Dans son discours de circonstance et en présence du secrétaire général des services du gouverneur de la région du Littoral, Thierry Kin-Nou Nana, Aminatou Ahidjo, marraine de l'évènement, a précisé que « Kamitik Africa » à travers le concept Election beauté Kamite, vient mettre en exergue la femme africaine et contribuer à son épanouissement.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.