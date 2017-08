Gabon: Deux opposants à des postes institutionnels dans le nouveau gouvernement

Longtemps dépendants de l'importation massive de manioc en provenance du Cameroun, du Congo et de la… Plus »

La vice-présidence de la République a été restaurée et le poste confié à l'ex-candidat de l'élection présidentielle de 2016, de Pierre-Claver Maganga. Quant à la présidence du conseil économique et social, elle revient à René N'Demezoo Obiang, ex-directeur de campagne de Jean Ping, rival du président Ali Bongo Ondimba à la présidentielle de l'année dernière. Ces deux responsables doivent leur nomination à ces postes pour avoir participé au dialogue politique proposé par Ali Bongo Ondimba après sa réélection.

La nouvelle équipe gouvernementale comprend aussi des membres issus du parti d'opposition Union nationale (UN) comme Estelle Ondo (Transport) et Patrick Eyogo Edjang (Eaux et Energie). La première est déjà exclue du parti alors que le second doit faire l'objet d'une procédure disciplinaire, selon cette même formation politique.

