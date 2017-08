Afrique Australe: Tenue des élections en RDC - Le Rassemblement désapprouve la position de la SADC

Pour le Rassop, qui s'est dit indigné d'apprendre ces propos, cette position de la Sadc « va à l'encontre des aspirations profondes du peuple congolais qui aspire à une alternance démocratique à travers les élections crédibles et transparentes qui doivent impérativement se tenir d'ici le 31 décembre 2017 ». La plate-forme rappelle au président sud-africain que la question de l'organisation et de la tenue des élections en RDC est réglée par la Constitution ainsi que par l'Accord du 31 décembre 2016, entériné par la résolution 2348 du Conseil des Nations unies, « auxquels reste attaché le peuple congolais ». Pour le Rassemblement, qui dit incarner les aspirations profondes du peuple congolais, la Sadc devrait se montrer solidaire au peuple congolais et non soutenir un individu, Joseph Kabila, vu par cette plate-forme comme «l'unique et seul obstacle sur la voie de l'organisation des élections en RDC ».

Dans un communiqué du 21 août signé par le président du Conseil des sages du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement (Rassop), Pierre Lumbi Okongo, la plate-forme politique a désapprouvé, avec la dernière énergie, et rejeté les propos du président en exercice de la Sadc, Jacob Zuma, qui avait affirmé l'impossibilité de la tenue des élections en RDC au courant de l'année 2017.

