Ile Maurice: Sinatambou - «Le métro ne laissera personne sur l'arrêt d'autobus»

Le Métro Express, la drogue et la notation des ministres faite par le groupe La Sentinelle... Autant de sujets abordés par Etienne Sinatambou lors d'une cérémonie de remise de prix, organisée par le Senior Citizens Council, au centre Rajiv Gandhi, ce mardi 22 août.

«Le Metro Express est un projet incontournable pour que Maurice devienne comme les autres pays développés à travers le monde», souligne le ministre de l'Environnement et de la sécurité sociale. Selon lui, ce projet sera à l'avantage du pays et de la population. «Le métro ne laissera personne sur l'arrêt d'autobus comme le font certains bus !» D'ajouter, dans la foulée, que le gouvernement sanctionnera les autobus qui ne s'arrêtent pas. «Le gouvernement débourse Rs 2 milliards par an dans le secteur du transport.»

«Zot fer sa klasman-la zis par feeling»

En ce qui concerne la drogue, Etienne Sinatambou estime que la presse ne communique pas tout à la population. «De janvier à mars, nous avons détruit 175 000 plants de cannabis. Et alors qu'auparavant nous traitions 29 cas par mois, maintenant nous en traitons 69 mensuellement», fait-il ressortir.

Le ministre a, une fois de plus, critiqué les propos tenu par le caïd Peroomal Vereen à l'encontre du Premier ministre. «Pravind Jugnauth pé démantlé trafic ladrog, isi li pé vinn fer alégasion.»

Par ailleurs, le ministre de l'Environnement et de la sécurité sociale n'a, semble-t-il, toujours pas digéré la notation des ministres faite par les journalistes du groupe La Sentinelle. «J'ai été lauréat, j'ai plusieurs licences et même un Post-doctorat. Et l'express a le culot de dire que je ne maîtrise pas mes dossiers !»

Etienne Sinatambou a vivement critiqué les journalistes notamment, en expliquant que «zot fer sa klasman-la zis par feeling». Il dit d'ailleurs ne pas comprendre selon quels critères les journalistes ont fait cette notation.