Congo-Kinshasa: Kalemie - Test du film long metrage "Tuishi Kwa Amani"

L'organisation internationale Search For Common Ground-Centre Lokole a organisé lundi 21 août à Kalemie (Tanganyika), un pré-test du film long métrage dénommé : "Tuishi Kwa Amani (Vivons en paix)" pour sensibiliser la population locale sur la cohabitation pacifique.

Ce film s'inscrit dans le cadre de la prévention et de la gestion des conflits dans les provinces du Tanganyika et Haut-Katanga, affectées par le conflit entre les pygmées et les bantous. Ce conflit a fait plusieurs disaines de morts et de nombreux déplacés.

«Le projet qui produit ce film est un projet sur la gestion et la prévention des conflits dans les provinces du Tanganyika et du Haut-Katanga et Search For Common Ground a beaucoup d'outils de sensibilisation, dont les médias .

Nous avons l'habitude de produire de films et spots télévisés», a expliqué Roger Milengi, scénariste à Search for Common Ground.

«Il s'agit d'une fiction qui ne parle pas nommément de gens. Pour nous, c'est un outil où chacun pourra visualiser et se retrouver, et se rendre compte que le message me concerne moi et mon voisin; le message concerne ma communauté et la communauté voisine», a détaillé le scénariste.