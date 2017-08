Tunisie: La note aurait pu être plus lourde

Quand bien même les multiples rideaux défensifs dressés en barricades pour s'opposer aux raids offensifs des attaquants espérantistes auront pu résister pendant une bonne demi-heure.

Et il aura fallu attendre la 33e pour voir l'EST parvenir à déverrouiller la défense jusque-là bien cadenassée de l'USBG grâce à un premier but, œuvre du renard de la surface Taha Yassine Khenissi. Et cinq minutes plus tard, c'est Fakhreddine Ben Youssef qui allait sceller le sort du match par un deuxième but grâce à un effort de Ghaïlane Chaâlali.

Et à l'image de la première période, la deuxième mi-temps allait connaître la même physionomie malgré quelques timides tentatives offensives sans éclat de la part des attaquants de l'USBG.

Beaucoup d'occasions perdues

En effet, en deuxième période, l'Espérance allait continuer, sur sa lancée en acculant les joueurs de l'USBG dans leurs derniers retranchements et en se créant plusieurs occasions de but ratées.

D'ailleurs, toute la rencontre a été marquée par la création de beaucoup d'occasions de la part des joueurs de Faouzi Benzarti, mais la concrétisation n'était pas toujours au rendez-vous. La précipitation des «Sang et Or» donne encore à réfléchir car l'on remarque que la concentration n'est pas toujours optimale. Et il faut que l'on rectifie rapidement le tir sur ce point car dans les prochains rendez-vous importants, surtout face aux Egyptiens d'Al Ahly, ce genre de gâchis ne sera nullement permis et chaque occasion ratée risquerait d'avoir des conséquences fâcheuses.

Les attaquants espérantistes ont parfois joué de malchance, il faut l'avouer, car les caprices du ballon les ont empêchés d'alourdir la note par deux fois quand le montant s'est interposé lors des deux tirs de Anis Badri et Saâd Bguir.

Titularisation à tour de rôle

Un point important vient d'être confirmé encore une fois, c'est le fait que Faouzi Benzarti est décidé à faire tourner son effectif et à ménager à tour de rôle bon nombre de ses joueurs qu'il juge quelque peu essoufflés.

A ce propos, après avoir mis au repos son keeper numéro un Moez Ben Chrifia ainsi que Fakhreddine Ben Youssef et Ghaïlane Chaâlali face au COMédenine, Faouzi Benzarti en a fait de même avant-hier avec Ferjani Sassi et Franck Kom qui n'ont fait leur apparition qu'en fin de match.

C'est judicieux de la part du coach «sang et or» et c'est très bénéfique pour le richissime effectif de l'Espérance dont tous les éléments ont énormément besoin de compétition pour se maintenir en forme et garder intact leur moral.

Dissidence ahurissante des supporters !

Le match de l'EST face à l'USBen Guerdane a été marqué par des scènes de violence désolantes qui nécessitent des mesures très sévères de la part des responsables «sang et or». En effet, à la surprise générale, les supporters des virages se sont adonnés à des batailles rangées entre eux. Et n'eût été l'énergique intervention des forces de l'ordre, les conséquences du comportement irresponsable de ces pseudo-supporters auraient pu être dramatiques. Heureusement que ce macabre et inédit «show» a été étouffé en première période. Et en réponse aux agissements lamentables des énergumènes des virages, les vrais supporters de l'Espérance se trouvant dans les gradins ont fait montre d'une réaction spectaculairement civilisée en encourageant leur équipe par de longs applaudissements et des chants d'une exemplaire correction.