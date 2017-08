Sierra Leone: Inondations - Comment expliquer l'ampleur de la catastrophe?

« Nous espérons que le gouvernement va tirer des leçons de ce qui s'est passé. Nous voulons vraiment voir plus de signes visibles de son action au lieu de simplement donner des excuses et de demander aux gens de prier lorsqu'une catastrophe se produit », s'indigne-t-il.

« La déforestation, la multiplication des constructions, fragilise l'environnement et le rend vulnérable aux inondations et met les populations en danger », estime-t-il.

Dans la nuit du 13 au 14 août, des inondations ont fait près de 500 morts et des centaines de disparus en Sierra Leone. Après trois jours de pluies diluviennes, un pan de colline s'est effondré, emportant tout sur son passage. Le pays a un des taux de précipitation les plus élevés d'Afrique et est régulièrement touché par des inondations meurtrières. Mais les autorités reconnaissent n'avoir jamais eu à faire à un tel désastre et se disent débordées. Une ampleur qui peut en partie s'expliquer par la déforestation et l'urbanisation galopante de Freetown.

