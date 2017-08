Libye: Ali Zeidan a-t-il été arrêté ou enlevé ?

Revenu au pays pour la première fois depuis son limogeage, Ali Zeidan, dit-on, s'apprêtait à organiser une conférence de presse à Tripoli, pour répondre à ses détracteurs et cela, en coordination avec le Gouvernement d'union nationale (GNA) dirigé par Fayez al-Sarraj. Mais des hommes armés se réclamant de la brigade des révolutionnaires de Tripoli, proches du GNA, l'ont enlevé et le tiennent dans un endroit tenu secret et ce, depuis maintenant plus d'une semaine. Rappelons qu'Ali Zeidan est coutumier du fait. Car, en 2014, alors même qu'il était toujours Premier ministre, il avait été enlevé pendant quelques heures par des hommes inconnus, avant d'être relâché. Mais cette fois-ci, on a envie de croire à une arrestation plutôt qu'à un enlèvement.

