Tunisie: Emploi et inclusion dans le monde arabe en débat

La croissance de l'emploi et de l'inclusion dans le monde arabe sera en débat les 29 et 30 janvier prochain à Marrakech, à l'occasion d'une conférence internationale de haut niveau. Cette initiative est conjointement organisée par le Fonds monétaire international (FMI),le Fonds monétaire arabe (FMA) et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES).

Cette Conférence intitulée : «Opportunités pour tous : croissance, emploi et inclusion dans le monde arabe» rassemblera des hauts responsables, des dirigeants d'entreprise et des représentants du monde universitaire, des jeunes, des médias et des représentants de la société civile du monde arabe et d'autres régions pour procéder à un échange d'expériences, d'enseignements et d'idées sur les moyens qui permettront de créer des millions d'emplois grâce à la mise en valeur de nouveaux foyers et secteurs de croissance. S'appuyant sur la conférence d'Amman de 2014 «Construire l'avenir» qui avait souligné la nécessité d'une croissance plus partagée et génératrice d'emplois, cette nouvelle rencontre vise à orienter le débat lié à la croissance inclusive dans le monde arabe sur la mise en œuvre de stratégies à même d'atteindre les objectifs escomptés.

Les réflexions porteront notamment sur les moyens de multiplier les débouchés en faveur des femmes et des jeunes en mettant en valeur l'innovation et l'esprit d'entreprise, la promotion de la transparence et de la technologie pour exploiter le potentiel de la région et la définition de politiques propices à une croissance plus forte et plus inclusive.

La directrice générale du FMI, Mme Christine Lagarde, le directeur général-président du Conseil d'Administration du FADES, M. Abdelatif Y. Al-Hamad, et le Directeur Général Président du Conseil d'Administration du FMA, M. Abdulrahman Al Hamidy, figureront parmi les intervenants.

La participation à la conférence se fera sur invitation. Les délibérations seront retransmises en direct sur internet, et certaines tranches seront diffusées par des chaînes de télévision régionales ou locales. Des jeunes de l'ensemble de la région seront invités à prendre part à un concours sur l'innovation en septembre 2017.