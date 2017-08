Tunisie: Elle cesse de manger pour qu'ils cessent de fumer

Un environnement social permissif

«Je ne peux pas rester les bras croisés alors que mes fils sont en train de se consumer», insiste-t-elle. Et de poursuivre : «J'ai tout essayé, les conseils, les coups de colère, les bouder, les priver d'argent de poche, rien à faire, ils s'obstinent à se livrer à la mort lente causée par le tabac». Résultat, ils sont devenus plus accros «et agressifs envers moi», précise-t-elle.

Malgré son état de santé extrêmement fragile, Sayda veut aller jusqu'au bout et fait assumer la responsabilité de la situation à un environnement social permissif et laxiste. Non seulement leur père leur a servi de mauvais exemple, a-t-elle précisé, mais il n'a pas aussi jugé utile de cesser de fumer quand ils ont commencé à grandir.

Par la même occasion, elle lance un appel aux parents qui sont dans la même situation qu'elle pour qu'ils s'unissent face au fléau. Et sa détresse de nous rappeler celle de cette autre mère, médecin de son état, que nous connaissons depuis des années, qui s'est effondrée le jour où elle avait appris que son fils adolescent fumait.

Disons pour conclure que rien n'est fait ou presque pour lutter contre ce fléau qui ravage la population (plus de la moitié des jeunes de sexe masculin sont des fumeurs) et qui est en train de recruter chez les adolescents et chez la gent féminine.