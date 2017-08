Guinée: «Alpha Condé a peur que Dadis et Sékouba Konaté reviennent en Guinée»

Certaines victimes ont été tuées dans leur sommeil quand la plus grande décharge de… Plus »

Monsieur Alpha Condé ne voudrait jamais que Dadis et Sékouba soient là. Il ne veut pas avoir d'anciens Présidents avec lui au pays. Selon moi, il y a des raisons de jalousie inutile et une question de peur », a-t-il entamé.

«Pourquoi on empêche Sékouba Konaté et Dadis de rentrer au pays ? Lorsque ces personnes interviennent, vous constatez clairement dans leurs interventions, qu'ils ont un empêchement tacite de revenir au pays.

Dans une interview accordée à un groupe de journalistes à Conakry, François Bourouno responsable de la communication du parti de l'Espoir et du développement national(PEDN) a accusé ouvertement Alpha Condé d'empêcher l'ancien président de la transition Sékouba Konaté et le capitaine Moussa Dadis Camara président du CNDD de rentrer en Guinée.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.