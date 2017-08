Le représentant du directeur de l'Institut géographique a par ailleurs précisé que le renforcement des capacités du personnel des organisations gouvernementales et non gouvernementales pour l'exploitation optimale de la méthode d'image satellitaires et la capacité à traiter et à interpréter correctement ces ensembles de donnée vont considérablement améliorer la récupération de l'information et par conséquent la prise de décision.

Il a indiqué que cette formation est un plus et permettra aux spécialistes en géo-information d'apprendre quelque chose de nouveau.

Il estime donc que la formation qui se tient à Ouagadougou permettra de faire connaitre notamment aux différentes institutions nationales l'importance et la disponibilité de ces données qu'elles peuvent utiliser dans leurs différentes activités, notamment dans la gestion des ressources naturelles et catastrophes.

Selon le Dr Michael Thiel du programme Wascal, il est remarqué que dans la zone ouest africaine, l'utilisation des données d'observation de la terre est encore très minime. Or ces données sont d'une importance capitale, notamment dans la gestion des ressources naturelles et de l'agriculture.

