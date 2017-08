Tunisie: Parole de doxa

Entre les dernières soirées de Carthage et les récents appels du président Béji Caïd Essebsi, on a évidemment hésité. Tout le monde hésite, du reste. Les propositions de BCE sur l'héritage et le mariage des Tunisiennes avec des non-musulmans sont certes venues un 13 août, fête du Csp.

A bon escient, «à bout portant» comme qui dirait. Reste (et beaucoup l'ont dit) que le pays vaque à bien d' autres soucis : les salaires , les finances de l'Etat, la guerre contre la corruption, la « majorité gouvernementale» et ses risques d'éclatement, les inégalités régionales. D'aucuns accusent même : «Et Chokri Belaid et Hadj Brahmi, passeraient-ils en dernier ? Suffisamment sérieux pour qu'il y ait hésitation. Voire suspicion de « diversion».

Notre avis rejoint les « sceptiques». La gent commune. La doxa.Va pour le 13 août, mais le bon sens y obligeait-il ? Etait-ce bien le moment ?

On a rétorqué que « ce n'est que la conviction personnelle du chef de l'Etat», et qu'une commission est chargée de l'étudier d'ici un semestre au moins.

Soit, admettons. Mais dans les faits, au concret, la mèche, ainsi, n'est-elle pas rallumée ? La polémique sur la république et la chariaâ n'est-elle pas déjà repartie ? Le « schisme identitaire» ne se redéploye-t-il pas à nouveau ?

L'égalité hommes-femmes (aucun doute là-dessus) est une des vocations irréversibles de ce pays. Inscrite dans ses gènes, son ADN, découlant de son Histoire, de ses cultures et de ses ouvertures, dictée par sa modernité. Les esprits contre s'agitent en vain. C'est notre destinée naturelle. Elle va s'accomplir tôt ou tard, envers et contre tout. Aucune crainte. Le danger (s'il en est) est, peut-être, dans cette façon d'ignorer « les contextes», de forcer ou d'«accaparer» les choses. De précipiter les événements.

Les ultimes soirées de « Carthage» font aussi un peu « remous». Quelques-unes font plutôt jaser.

Booba, par exemple. Rappeur français de renommée. Idole des foules ici. Sept à huit mille fans l'autre week-end, entichés, enflammés. De quoi ? Les musicologues ne nous fournissent aucune réponse. Comment discerner quelque chose qui s'apparente à la musique dans un tel « boucan» ? Mais, enfin, c'est le monde qui mute ainsi. Un gros bémol malgré tout : le vin servi sur les "planches", et comment la star faisait «tomber le pantalon». Aucune morale à professer, au contraire, tout le monde sait... Simplement, on a mal pour le prestige du lieu. Pour sa sacralité. Booba pouvait être programmé ailleurs. Sur un stade, en concert de rue, en privé dans un cabaret, mais pas au théâtre romain là où se sont succédé les icônes de l'Art mondial. Les plus grands.

Booba, et sur un autre triste registre, la Syrienne Leena Chamamyan. Montée sans raison apparente au sommet des marches. Petite, toute petite chanteuse de génériques pour enfants. Pas plus loin, jamais plus loin. On a réellement souffert en l'écoutant. Qui a présidé à « l'entremise» ? Qui l'a propulsée jusque-là ? Motus du côté du bureau de presse. Motus du côté de la direction.

Déception, enfin, avec «Thamla», le concert tant défendu et tant ébruité de Emel Mathlouthi. Les raisons ? La musique ne se comprenait pas vraiment : sans références précises, sans «passé», sans «présent».Le pire :ni mélodique, ni rythmique. Monocorde, répétitive, et un dialectal phonétiquement à rebours, articulé «à l'étrangère», comme pour marquer coûte que coûte l'extraversion. Bref, l'instant enchanteur de «kelmti horra» et d'Oslo ne s'est pas confirmé. Pas de grosse assistance, non plus. Pour« l'enfant prodige» du quartier Ibn Sina, poursuivre avec nos publics est loin d'être évident. Simple bon sens : parole de « doxa».