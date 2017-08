Angola: Elections / 2017 - 1.440 observateurs prêts pour le 23 août

Luanda — Deux cent quarante observateurs nationaux et 1.200 internationaux témoigneront de la crédibilité, de la transparence, de la liberté et de l'équité du processus électoral ce mercredi 23 août, a annoncé mardi, à Luanda, le président de la Commission nationale électorale, André Da Silva Neto.

Intervenant mardi à l'ouverture d'une rencontre avec des observateurs nationaux et les ambassadeurs angolais à l'étranger, Silva Neto a souligné que le pays réaliserait les troisièmes élections depuis la conquête de la paix le 4 avril 2002, ajoutant que toutes les élections ont été témoignées par des observateurs nationaux et internationaux.

Il a dit qu'il revenait aux observateurs accrédités par la CNE à formuler des recommandations pertinentes visant l'amélioration des processus futurs à la lumière non seulement de la législation en vigueur, mais aussi dans d'autres protocoles sur la matière que l'Angola a ratifié en tant que membre de l'ONU, l'Union africaine et de la Communauté La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Il a toutefois averti qu'en Angola, l'observation électorale était régie par la loi organique sur les élections générales, la loi sur l'observation électorale, le code de conduite et d'autres législations, sur la base desquelles la CNE accrédite des observateurs et établit des zones géographiques pour leur action.

Mais l'expérience indique que les observateurs font un meilleur travail quand ils respectent la Constitution, les lois et les normes éthiques du pays en question, a-t-il dit.

Selon le président de la CNE, malheureusement il ne manque jamais de cas d'observateurs dont les conflits d'intérêts non déclarés les incitent à entreprendre un travail criblé de partialité ne contribuent pas à l'amélioration souhaitée, mais attise les conflits et l'instabilité politique et sociale.

"Par conséquent, vous avez une grande responsabilité d'aider à promouvoir la paix et la réconciliation nationale d'une nation qui a vécu plusieurs années de guerre et qui ne veut plus jamais revivre cette expérience", a indiqué André da Silva Neto.

Il a informé les partis et la coalition de partis que, la campagne électorale qui s'est déroulée dans la loi et la démocratie et sans incidents majeurs, s'est terminée à zéro heure le 21 août.

Pour cela, la CNE a mis à la disposition de chaque parti concurrent pour sa campagne un équivalent en kwanzas de six millions dollars, outre un milliard cinq cent vingt-huit millions de kwanzas, attribués proportionnellement à chaque parti en fonction des délégués de liste accrédités.

Chaque délégué de liste recevra 10 000 kwanzas, destinés aux frais de séjour au bureau de vote le jour des élections.

Parallèlement à la rencontre, les observateurs et les ambassadeurs sont informés de la législation régissant les élections en Angola, notamment la Constitution de la République d'Angola, les lois électorales et l'Observation électorale, le Code de conduite électorale, entre autres.