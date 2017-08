Tunisie: Mêmes causes, mêmes effets

Collés à leurs postes radiophoniques ou mettant les kits de leurs téléphones portables, les passionnés de football n'ont eu qu'une seule alternative : écouter la Radio nationale, les radios régionales et même privées pour pouvoir suivre les matches de leurs équipes favorites. Car les vacances de l'été n'étaient finalement qu'un court intermède pour les principaux acteurs de notre football.

Il a suffi que le coup d'envoi de la nouvelle saison soit donné pour que joueurs, accompagnateurs d'équipes qui prennent place sur le banc des remplaçants, responsables fédéraux et même les supporters d'une même équipe reprennent leurs vieilles et fâcheuses habitudes.

El Jery repart en croisade

D'ores et déjà, programmer le coup d'envoi de la saison le 15 août en pleine canicule, alors que la majorité des Tunisiens sont en vacances, est une décision quelque peu aberrante. D'abord, notre climat est trop chaud pour permettre de jouer au football à quatre heures et demie de l'après-midi. S'aligner sur les championnats européens est dénué de toute logique, dans la mesure où nous ne disposons pas de la même infrastructure sportive et, de surcroît, nous n'avons pas encore la culture de jouer en nocturne.

Et comme ces conditions n'encouragent pas trop les gens à suivre le championnat, Wadii El Jery, le président de la FTF, n'a pas trouvé mieux que de repartir en croisade et contre qui ? Contre l'établissement public de la Télévision tunisienne qui, pourtant, est un partenaire historique de la Fédération tunisienne de football.

Le désaccord de dernière minute entre la FTF et la Télévision tunisienne sur les droits TV dénote d'un amateurisme inacceptable. Les deux parties auraient dû s'atteler à la tâche dès la fin de la saison écoulée. La FTF et la Télévision tunisienne avaient tout l'été devant eux pour mettre leur différend sur la table des négociations. Un contrat aurait dû être négocié et finalisé un mois au moins avant le coup d'envoi de la nouvelle saison, ce qui aurait pu éviter bien des désagréments aux millions de fans de football.

La guérilla des tribunes

Parmi les points noirs de la saison précédente, c'est la violence qui a envahi les gradins.

Des supporters d'une même équipe qui s'affrontent entre eux avec ou sans raisons, alors que leur équipe mène au score : cela s'est reproduit encore dimanche soir sur les gradins du stade de Radès. Un autre fléau qui a refait espace, c'est le retard du coup d'envoi des matches. Cela a été le cas lors de la première journée du championnat. La rencontre entre le Club Olympique de Médenine et l'Espérance Sportive de Tunis a débuté avec près de vingt minutes de retard. Quelles que soient les raisons invoquées par les uns ou les autres, ce genre de retard n'a pas sa raison d'être. C'est une guerre des nerfs digne d'un championnat amateur, ni plus, ni moins.

Si on compte aussi les contestations de tout genre à cause d'un penalty sifflé ou toute autre décision prise par l'arbitre. On s'agite pour un oui, pour un non, et cela est devenu une habitude à laquelle s'adonnent volontiers joueurs et accompagnateurs. Des pseudo-responsables qui, tout simplement, n'ont pas leur raison d'être dans le monde du football.

Bref, le championnat de Tunisie ne s'est pas débarrassé de ses vieux démons. La nouvelle saison a démarré sur de fausses notes et cela risque de durer. Il est temps que les choses changent et cela ne sera possible que si certaines personnes, qui gravitent autour de nos clubs, partent tout simplement.