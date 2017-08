Tunisie: La Conect dénonce

Ce groupement considère que « ces déclarations visent en réalité à profiter davantage des défaillances du système actuel de compensation aux dépens des intérêts du citoyen et des exigences de rationalisation du budget de l'Etat, surtout que les boulangeries bénéficiant de la compensation ne paient que 6 dinars pour le quintal de farine et demandent l'augmentation de la compensation alors que les boulangeries modernes s'approvisionnent en farine à 52 dinars le quintal sans bénéficier de la compensation et offre au consommateur une qualité supérieure de pain conforme aux normes les plus exigeantes au même prix fixé par les autorités officielles».

Il a également attiré l'attention du gouvernement et de l'opinion publique sur ce qu'il a qualifié de « graves tentatives d'induction en erreur du président de la chambre syndicale des boulangeries en parlant de boulangeries non organisées alors que celles-ci travaillent dans le cadre du respect total de la loi et de leurs obligations fiscales et sociales et constituent réellement des boulangeries modernes équipées de matériel conforme aux nouvelles normes de qualité, de propreté et de santé.

Selon le groupement, les boulangeries modernes, dont le nombre dépasse actuellement 1.200 unités, ont contribué à la création de plus de 12.000 emplois, soit en moyenne 10 emplois par boulangerie, introduisant ainsi une nouvelle dynamique dans le secteur et un passage à un palier supérieur de qualité sans recours à la compensation et à ses lourdes complications.

Le Groupement a également condamné «les tentatives répétées de certaines parties visant à mettre davantage le système de compensation au service de leurs intérêts particuliers en recourant à la menace de grève et lancé un appel urgent « au gouvernement pour procéder à la refonte totale du système actuel de compensation en limitant cette dernière à une seule variété de pain afin de sauvegarder les intérêts du citoyen et son pouvoir d'achat et d'affecter les importantes ressources financières dégagées à d'autres utilisations».

Il est à rappeler que le ministère de l'Industrie et du Commerce a déclaré, samedi, ne pas avoir reçu un avis de la part de la Chambre nationale des boulangeries sur l'organisation d'une grève aujourd'hui, mardi 22 août.

Le ministère a précisé qu'il a réagi favorablement à certaines revendications avancées par les professionnels et qui ont fait l'objet d'un accord, signé en mars 2017, et qu'il est prêt à respecter ses engagements, selon le timing fixé auparavant.