Angola: L'élection vue du bidonville «natal» du président dos Santos

« 10 % des Angolais ne travaillent pas. Oui, 10 % », insiste cet habitant soutien du MPLA. « Rien ne va. Le gouvernement du MPLA n'a rien fait pour nous », rétorque de son côté un partisan de l'Unita. Ils sont trois jeunes avec chacun son parti : le MPLA, bien sûr, et ses deux rivaux, l'Unita, l'opposition historique, et la toute jeune coalition Casa-Ce qui séduirait les jeunes urbains.

En Angola, plus de 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi 23 août pour élire leurs députés. Le parti qui obtiendra le plus de sièges décrochera aussi la présidence. Après 38 ans au pouvoir, José Eduardo dos Santos a renoncé à briguer un nouveau mandat. Comment aborde-t-on cette élection dans les quartiers populaires de Luanda ?

