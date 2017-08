Maroc: Lancement et inauguration de plusieurs projets de développement à Taounate

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

D'une superficie de 1.348 m2, le projet vise à améliorer les conditions de travail des fonctionnaires de ladite commune et la modernisation des services dédiés aux citoyens. Il sera financé par le ministère de l'Intérieur et la commune de Ghafssay.

Dans la même commune, une visite a été effectuée au chantier de construction d'un centre d'accueil et de loisirs pour un budget de 10,3 MDH. Il est le fruit d'un partenariat entre le Conseil provincial de Taounate, le Conseil régional Fès-Meknès et la commune de Ghafssay.Le gouverneur a également procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau siège de la commune de Ghafssay, qui mobilisera des investissements de 7,5 MDH.

A Ghafssay, le gouverneur de la province de Taounate, Hassan Belhadfa, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'une salle couverte multidisciplinaire, avec un coût de 8,6 MDH. Ce projet sera financé par le conseil provincial de Taounate, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Conseil de la région Fès-Meknès et l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Ces projets à caractère socioéconomique ont été lancés à l'occasion du 64ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple et du 54-ème anniversaire de la Fête de la Jeunesse.

