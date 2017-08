Tunisie: Le syndrome de Choucha !

D'autant plus, insistent-elles, que leur état psychique dégradé exige bel et bien un suivi permanent. «Il paraît que ces organismes (OIM, CRT) ont failli à leur rôle d'accompagnement, leurs capacités n'ont pas permis une prise en charge effective et dans les règles», ont-elles encore dénoncé. Toutefois, aucune solution ne semble, pour l'instant, envisagée. Sauf chercher à répartir les résidents en différents groupes et les reloger dans d'autres centres d'hébergement. Cela étant, la grève de la faim a été, par conséquent, décidée.

En fait, Ftdes, Ltdh, Euromed droits et corps médecins du monde, trois organisations membres du comité de suivi de la situation des personnes expulsées du camp de Choucha, viennent de signer une lettre conjointe dans laquelle elles manifestent leur indignation, appelant les autorités ainsi que les organismes désignés comme référents à assumer leurs responsabilités, en vue d'engager des ressources supplémentaires à cet effet. «Depuis que l'OIM et le Croissant-Rouge tunisien ont pris la charge d'y veiller, les conditions de séjour des réfugiés à La Marsa n'ont point évolué. Pire, certains d'entre eux ont déclaré n'avoir pas reçu la visite d'un médecin plusieurs semaines durant, alors qu'ils doivent suivre un traitement médical régulier», fustigent-elles.

Pour l'histoire, pas moins de 35 parmi eux ont été évacués par la force, le 19 juin dernier dudit camp, soit à la veille de la Journée mondiale du réfugié, célébrée le 20 juin de chaque année. Motif invoqué, leur délai officiel de séjour avait expiré, et ils n'avaient plus droit d'y rester.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.