Burkina Faso: Arrivée du corps de Salif Diallo - Tous unis pour les obsèques

A sa première venue, il est allé présenter ses condoléances à la mère du disparu et s'est entretenu avec les militants de son parti à son siège provincial. Son deuxième passage à Ouahigouya au cours de la journée du lundi 21 a été marqué par une inspection de la place de la nation et du domicile de son défunt camarade politique.

Annonce a été aussi faite de l'arrivée de délégations du Niger, du Mali, de Taïwan, de Côte d'Ivoire, etc. Il faut noter que le 1er vice-président du Mouvement du peuple pour le progrès, Simon Compaoré, a été aperçu les dimanche 20 et lundi 21 août à Ouahigouya.

Suivra une autre rencontre entre les locaux et une délégation de l'Assemblée nationale. Aux environs de 13h 30 mn, le comité régional d'organisation des obsèques, la mission présidentielle et celle de l'Assemblée nationale se sont réunis pour coordonner les choses.

