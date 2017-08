Togo: 'Un Parlement des peuples'

Notre ambition et celle des 15 Etats membres est de créer un 'Parlement des peuples', a pour sa part indiqué Dama Dramani, le président de l'Assemblée nationale togolaise. Pas question cependant de remettre en cause la souveraineté des Parlements nationaux.

Cette réforme a plusieurs objectifs, a expliqué Marcel Alain de Souza, le président de la Commission de la Cédéao, assurer une bonne gestion financière et administrative de la communauté et protéger les populations dans leurs droits essentiels.

Le Parlement à une influence pour le moment très limitée, mais les chefs d'Etzt veulent doter cet organe d'un statut de décision et non plus celui d'organe co-participatif.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.