Maroc: Le virtuose du Oud marocain Driss El Maloumi attendu à Santos au Brésil

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

En plus des activités culturelles, le réseau du SESC propose une variété de formations non formelles dans divers domaines, ainsi que des activités sportives et ludiques destinées aux enfants, aux jeunes et aux personnes âgées.

Le virtuose est connu pour ses collaborations diverses avec notamment Jordi Savall (Espagne), Ballaké Sissoko (Mali), Dibashish Dibatacharia (Inde), Daniel Mille (France), Keyvan Chemirani (Iran), Armand Amar pour les musiques de films, Carlo Rizzo (Italie). Il a reçu plusieurs récompenses, notamment le prix "Ziryab des virtuoses" par le Comité national de la musique, membre de l'Unesco en 2010, le Trophée du Festival "Jarach" en Jordanie (2014) et "Chevalier dans l'ordre des arts et des lettres" décerné par le ministère de la Culture de France (2016).

Cette rencontre entre Oud et la musique espagnole se veut une occasion de mettre en relief les origines communes de la musique originaire du Maroc et d'Espagne.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.