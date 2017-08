Burkina Faso: Reboisement dans le Bazèga - L'ACBD-BF reverdit Gaongo

Le constat selon lequel que le commerce au Burkina Faso, en général et au Bazèga en particulier, rencontre d'énormes difficultés, Seydou Kouanda et ses camarades se sont retrouvés au sein d'une association pour mener des campagnes de sensibilisation, des formations et la lutte pour le développement de ses membres.

Après Kombissiri, Saponé, Ipelcé, l'Association des commerçants du Bazega pour le développement du Burkina Faso (ACBD-BF) pour la quatrième année consécutive a donné rendez-vous, le samedi 19 août dans la commune rurale de Gaongo, pour sa traditionnelle journée de reboisement. Plus de 1000 plants d'espèce fruitière (manguier, néré, baobab, tamarinier, etc.,) ont été mis en terre pour reverdir ladite commune.

