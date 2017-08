Togo: De nouvelles chances de financements

Pour accomplir sa mission, le FSA dispose de trois techniques d'intervention : la garantie des prêts bancaires et des émissions d'emprunts obligataires, la bonification de taux d'intérêt et l'allongement de la durée des prêts par l'octroi d'avances de refinancement.

Le président de la Chambre de commerce, Germain Meba, souhaite créer un dialogue franc et ouvert entre le secteur privé et les établissements bancaires. Il reconnaît toutefois que la faible qualité des dossiers présentés n'incite guère à la confiance.

