Angola: 9 millions d'électeurs aux urnes pour un scrutin annoncé sans surprise

Ils leur faudra prendre la tête du pays dans un contexte de crise économique et de grogne sociale sans précédent, et avoir affaire surtout à l'entourage de l'ancien président, propriétaire de la plupart des grandes entreprises du pays et accusé de gabegie.

Parmi les quatre autres partis en compétition, une formation fait beaucoup parler d'elle : la Casa-Ce. Cette toute jeune coalition de l'opposition, créée en 2012 peu avant les précédentes élections générales, semble séduire de plus en plus de jeunes urbains.

En face, son rival historique, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (Unita), a déjà déposé un recours et espère encore gagner. C'est en tout cas ce qu'affichent sa direction et ses militants.

Et sur les deux principales chaînes télévisées d'Angola, il recueillait plus de 80 % de l'attention médiatique, selon les décomptes réalisés par de jeunes activistes.

