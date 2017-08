Maroc: Saïdia brise les frontières du cinéma

"Tous pour la créativité marocaine". La ville vibrera à partir d'aujourd'hui au rythme de la troisième édition de son Festival "Cinéma sans frontière"

Douze films dont six longs métrages seront en lice pour s'adjuger l'un des prix dont ceux de meilleurs réalisateur, scénariste et acteurs, outre le Grand prix "Perle Bleue", lors de la troisième édition de ce festival (23-27 août), organisée à l'initiative de l'Association Al Amal pour la cohabitation et le développement. L'objectif principal de cette manifestation est de rapprocher le cinéma du grand public au moment où les salles obscures sont de plus en plus boudées par les spectateurs, et ce à travers, notamment, des projections en plein air, y compris la plage de la Perle bleue. Il s'agit, selon le directeur du festival Benyounes Bahkani, de promouvoir la "proximité culturelle", notamment auprès des visiteurs de Saïdia.

"Nous promouvons un cinéma ouvert sur les gens et qui fait partie de leur quotidien en tant qu'outil de dialogue et d'entente", a-t-il dit. Les projections en plein air sont le meilleur moyen de réconcilier le public avec les salles de cinéma et partager le plaisir du 7ème art avec les habitants et les visiteurs de cette magnifique station balnéaire, a souligné M. Bahkani, ajoutant que ce choix place ce festival parmi les rares manifestations qui vont à la rencontre du public là où il est.

Après avoir rappelé la place prépondérante qu'occupe l'industrie cinématographique dans l'économie mondiale, le directeur du Festival "Cinéma sans frontière" a assuré que la Perle de la Méditerranée jouit de tous les atouts pour accueillir une manifestation cinématographique d'envergure internationale, d'autant plus qu'elle dispose d'une marina qui n'a rien à envier à celles de la rive Nord de la Méditerranée. M. Bahkani a également mis en avant la forte participation des femmes à ce festival, mettant l'accent sur la diversité des films choisis lors de cette édition et leur qualité.

Le jury de cette 3ème édition, qui porte le nom du critique de cinéma feu Nourredine Kechti, sera présidé par le réalisateur marocain Mohamed Ismail. Les films issus de plusieurs pays arabes et européens mais aussi du Maroc seront projetés dans des espaces ouverts.

Les longs métrages en compétition lors du festival sont "Ma famille entre deux terres" de la réalisatrice franco-marocaine Nadia Harek, "Aux pays des merveilles" de Jihan El Bahar (Maroc), "Contes de mon village" de Karim Traydia (Algérie), "Rêves d'une oasis" de Aziz Lakhouader (Maroc), "Green Card" de Meryem Crawshop (Hollande-USA) et "Le voyage de Khadija" de Tareq Idrissi (Hollande-Maroc).

Plusieurs tables rondes et ateliers seront organisés sur des thèmes en lien avec le cinéma et la littérature, l'image dans le cinéma marocain, cinéma et médias et les questions de l'immigration et des MRE dans le cinéma.

Cette manifestation artistique vise à promouvoir la culture cinéphilique dans la région de l'Oriental en particulier à Saïdia, servir de trait d'union entre les Marocains d'ici et d'ailleurs, mettre en relief les questions de l'immigration et promouvoir la culture de tolérance et de cohabitation, indique-t-on.

Cet évènement artistique sera organisé avec le soutien notamment du ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil régional de l'Oriental, le Conseil provincial de Berkane et le Conseil régional du tourisme.