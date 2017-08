Guinée: Des morts dans l'éboulement d'une décharge en banlieue de Conakry

Plusieurs personnes sont mortes en Guinée mardi 22 août après l'éboulement d'une décharge sur trois maisons. L'accident s'est produit dans un quartier de la commune de Ratoma, une banlieue de Conakry, la capitale. Des témoins dénombrent près d'une dizaine de victimes, le gouvernement en évoque cinq.

Sous la poussée des pluies torrentielles qui s'abattent sur la capitale guinéenne depuis une semaine, la décharge de Hamdallaye, dans la banlieue de Conakry, vieille de plusieurs dizaines d'années, s'est effondrée sur trois bâtiments.

Le bilan provisoire est d'au moins huit morts, dont des enfants en bas âge, selon les décomptes de la presse qui s'est rendue sur place. Dans un communiqué, le gouvernement annonce lui cinq morts et présente ses condoléances aux familles des victimes et au peuple de Guinée après qu'Alpha Condé se soit rendu sur les lieux sur les pas de Cellou Dalein Diallo et de Sidya Touré.

Cette dame est sans nouvelles de sa soeur et de ses enfants qui habitaient tous une des maisons détruites par cet éboulement meurtrier. « Ils m'ont dit que ma jeune soeur était gravement blessée au niveau du pied et que sa première fille était décédée, explique-t-elle. On ne comprend rien, il y a des corps qui ne sont pas encore sortis des décombres. C'est la clinique qui nous donne des renseignements. »

La gestion du dépotoir en question

Sous une pluie battante, les secouristes, notamment la Croix-Rouge, les forces de l'ordre et des bénévoles s'affairent à extraire des décombres des blessés plus ou moins graves. Ils ont immédiatement été conduits dans des cliniques privées et à l'hôpital Donka, le principal centre hospitalier de Conakry.

Un engin du génie militaire arrivé sur les lieux du drame soulevait soigneusement les morceaux de béton, de bois et de tôle à la recherche de survivants et de victimes éventuelles sous le regard attentif des secouristes.

« Les dispositions sont en train d'être prises pour faire intervenir les machines appropriées pour que nous puissons secourir les individus qui seraient enfouis », a indiqué le commissaire Boubacar Kassé.

Dans ce drame, les riverains accusent la gestion du dépotoir qui continue de déverser tous les jours des tonnes d'ordures dans ce quartier populaire et difficile d'accès.

« La responsabilité est partagée, estime un habitant : l'Etat a sa part de responsabilité, la population a sa part de responsabilité. L'Etat ne devrait pas accepter que des populations s'installent à côté de cette décharge. »