Angola: Elections /2017 - Bilan positif de la campagne électorale - Président de la CNE

C'est la 4ème fois que les angolais se présentent aux urnes depuis l'instauration de la démocratie en 1991, et les premières élections se sont déroulées en 1992, suivies de 2008 et enfin en 2012.

Il a appelé tous les partis et acteurs politiques au calme et à la sérénité qui caractérisent les processus électoraux au cours de 15 dernières années.

"La maturité démontrée par les politiques et leurs supporteurs ont facilité le travail des organes de défense et sécurité dans la Commission Nationale Electorale qui a la responsabilité légale d'organiser, conduire et exécuter le processus électoral », a-t-il dit.

Selon lui, durant 30 jours de campagne ouverte à 24 heures du 23 juillet 2017, les participants ont observé les préceptes politiques, moraux et éthiques qui régissent les élections et les réalités historiques des angolais.

