Tunisie: La crise n'est pas gouvernementale !

La crise économique et financière que nous vivons depuis quelques années, imputable au laxisme montré par l'Etat, du fait de l'effervescence sociale ayant tout naturellement fait suite à la révolution, nécessite aujourd'hui deux réagencements fondamentaux urgents : l'un au niveau de l'autorité de l'Etat, du fonctionnement des institutions républicaines et de leurs rapports mutuels, l'autre intervenant sur les choix structurels en matière économique et sociale.

Des réagencements qui interpellent la «majorité»

Or ces deux réagencements posent clairement des questions essentielles à la majorité parlementaire au sein de laquelle rivalisent deux partis frères-ennemis dont les choix -- s'ils existent -- restent par trop hypothétiques voire ténébreux.

D'une part, un parti victorieux désormais constellisé, mais tenu par une alliance contraignante avec son adversaire historique. De l'autre, une nébuleuse quittant à peine sa situation de secte clandestine idéologiquement affiliée et se cherchant un ancrage civil et démocratique.

Face à ce puzzle indécryptable à plusieurs inconnues que le chef de l'Etat tient en laisse par à-coup, le gouvernement issu du Document de Carthage fait souvent figure de faire-valoir dépareillé tantôt invectivé tantôt jalousé mais toujours assiégé, de l'extérieur comme de l'intérieur. Car son succès pourrait effectivement signifier une nouvelle phase dans ses rapports avec le reste de la classe politique. Mais peut-on gouverner en démocratie partisane sans l'aval et l'appui de la majorité parlementaire ?

Des réformes audacieuses inévitables

La crise économique et la révolte sociale sont donc désormais aggravées par une crise de gestion des affaires du pays qui devient institutionnelle et non pas gouvernementale, puisque le gouvernement qui identifie la voie du salut n'est pas en mesure de la mettre en œuvre, encerclé qu'il est autant par «sa» majorité que par l'opposition, les syndicats, la société civile, l'opinion publique et les médias.

Ce qui fait qu'il continue à faire ce que les précédents gouvernements ont pratiqué, des emprunts qui gonflent la dette et la dépendance du pays et des compromis qui font perdurer un blocage économique et financier devenu structurel.

D'où l'impératif pressant de procéder aux réformes structurelles que tous les économistes jugent inévitables et que les idéologues combattent au nom de l'indépendance du pays. Ces réformes consistent en une diminution radicale des dépenses publiques et une nette amélioration des recettes de l'Etat. C'est clair et sans équivoque.

Donner un mandat clair à Chahed

Ce qu'il faut, c'est renforcer la confiance au gouvernement Chahed que lui accordent déjà les Tunisiens, par un pacte national à propos des grandes réformes, qui fasse l'objet d'un vote solennel en tant que loi-cadre de l'Etat de la part de l'Assemblée des représentants du peuple, suite à un examen négocié de tous les axes de réforme par les composantes signataires du Document de Carthage élargi au maximum possible.

En donnant un mandat clair à Chahed sur les réformes audacieuses jusque-là controversées, s'il le faut consolider par un référendum populaire, l'on pourra espérer remonter la pente de la crise économique et financière devenue structurelle et répondre aux attentes de la révolution en termes de développement, d'emploi, de justice sociale et de prospérité partagée.

Quant aux compétences réelles, elles pourront être annexées à ce gouvernement d'union nationale dûment mandaté.

L'heure est à la transparence dans la promotion des intérêts majeurs du pays. Béji Caïd Essebsi avait dit : «La patrie avant le parti !». Mettons donc tous ensemble cette règle d'or au pluriel.