Sénégal: Sénégal-Egypte - La jeunesse et le talent au testeur des lionnes

Qui du Sénégal ou du Nigeria sera le premier de la poule B ? Seul le terrain le dira après le duel devant opposer les deux formations demain, mercredi lors de la dernière journée. Auparavant, les Lionnes seront au testeur l'Egypte, une jeune et talentueuse formation qu'elles affrontent ce mardi pour le compte de la 4e journée.

Le Sénégal affronte ce mardi au Palais de Sport Salémata Maïga de Bamako, l'Egypte pour leur quatrième sortie dans l'Afrobasket féminin. Les Lionnes voudront poursuivre la dynamique de succès enclenchée depuis le début du tournoi.

Si elles ont déjà empoché la qualification en s'assurant trois victoires en autant de sorties, un challenge important attend les championnes d'Afrique en titre dans ces deux dernières sorties. S'imposer d'abord face à la jeune et talentueuse l'Egypte et aborder avec confiance la dernière confrontation qui va les opposer demain mercredi face au Nigeria, leader du groupe B.

Une ultime rencontre aux allures de finale de poule avec au bout le leadership du groupe B. Le Sénégal est pour le moment deuxième avec 6 points. Il postule à la troisième place de la meilleure attaque de la poule B avec 251 points inscrits mais reste la deuxième meilleure défense.

Dans le groupe B, c'est le Nigéria de l'ancien entraîneur des Lions Sam Vincent qui a fini de faire le plein de points après trois rencontres, détient la 2e meilleure attaque avec 270 points marqués. Ce qui postule une ultime rencontre qui s'annonce âpre entre Lionnes et D-Tigers.

Le Sénégal face à la meilleure attaque

Le coach Tapha Gaye qui a salué le tempérament dont à fait montre ses protégés face à une accrocheuse formation de la RDC, dit s'attendre à un adversaire qui pratique un basket rapide technique et adossé à un potentiel offensif.

Les Lionnes devront d'abord se reposer sur une bonne défense et prendre la bonne mesure du collectif égyptien porté par Soraia Mohamed Yahia A. Deghady qui a jusqu'ici, réalisé la meilleure performance du tournoi avec les 33 points inscrits contre la RD Congo (99-72).

Les Egyptiennes se sont d'ores et déjà accrochées sur le wagon qui mène au quart à la troisième place avec ses 2 victoires et une défaite devançant le Mozambique qui compte 2 défaites. Victorieuses du Congo, d'entrée de compétition, les Egyptiennes ont vite buté sur le Nigéria en s'inclinant sur le score de 106 à 72. Elles n'avaient pas manqué de rebondir en atomisant la Guinée sur le score sans appel de 109 à 78. Mais c'était suffisant pour devancer ses adversaires de poule au nombre de points marqué (280 points).

Cette quatrième journée aura un enjeu de taille pour l'équipe nord africaine, il s'agit de ferrer cette troisième place qualificative du groupe. Le Mozambique qui totalise une victoire et deux défaites a déjà pris une longueur d'avance sur la Rd Congo et la Guinée qui n'ont pas encore enregistré le moindre succès.

L'Angola reste solide leader

Dans le groupe A, l'Angola a déjà brûlé la politesse à tous ses concurrents. Les Palancas Negras ont remporté 3 victoires en autant de matchs et comptent 6 points. Le Mali, pays hôte, est pour le moment relégué à la deuxième place avec 5 points soit 2 victoires et une défaite.

La Côte d'ivoire pointe à la troisième place avec deux victoires contre une victoire. Le Cameroun reste pour le moment quatrième avec 1 victoire et deux défaites. Il est à égalité de points avec la Tunisie. La Centrafrique est pour le moment décrochée avec 3 défaites en autant de matchs.

Programme

4e journee ce mardi

Poule A

9h 30 : Egypte-Sénégal

11h 45 : Guinée-Nigeria

14h : Rd Congo - Mozambique

Poule B

16h 15 : Tunisie- Cameroun

18h 30 : Rca-Mali

20h : Côte d'Ivoire-Angola

Le Sénégal en quête d'un 13ème titre

La sélection féminine de basketball du Sénégal, la plus titrée d'Afrique avec 12 victoires finales aux 24 éditions de l'Afrobasket, est en quête d'un 13ème sacre continental à l'édition 2017 du tournoi africain. Le Sénégal a participé à 22 des 24 phases finales de l'Afrobasket dames, dont la première édition a eu lieu en 1966.

Le dernier des 12 titres de l'équipe sénégalaise a été remporté lors de l'édition 2015, au Cameroun, de cette compétition qui se tient une fois tous les deux ans. Les Lionnes du Sénégal ont été vice-championnes d'Afrique à six reprises. Elles ont remporté trois fois la médaille de bronze, synonyme de la troisième et dernière marche du podium de l'Afrobasket, dont la 25ème édition se joue depuis vendredi (18-27 août) à Bamako, la capitale du Mali.

A Bamako, l'équipe du Sénégal a gagné ses trois premiers matchs, face à la Guinée (105-39), au Mozambique (76-67) et à la République démocratique du Congo (70-63). Au palmarès de cette compétition vieille maintenant de 51 ans, le Sénégal est suivi de la République démocratique du Congo (ex-Zaïrre), qui a remporté trois fois l'Afrobasket et a obtenu quatre médailles d'argent et une de bronze.

L'Egypte, le Nigeria et l'Angola occupent la troisième place, avec deux titres chacun. Douze équipes, réparties en deux groupes de six, prennent part à la 25ème édition l'Afrobasket féminin. Chaque équipe jouera donc contre cinq adversaires pour la première partie de la phase finale. Le groupe A est constitué de l'Angola, du Cameroun, de la Centrafrique, de la Côte d'Ivoire, du Mali et de la Tunisie.

La poule B comprend l'Egypte, la Guinée, le Mozambique, le Nigeria, la République démocratique du Congo et le Sénégal. Chacune des équipes a joué trois matchs avant la pause de ce lundi, quatrième jour de la compétition, dont les matchs reprendront mardi. Les basketteuses vont se reposer de nouveau jeudi, septième jour du tournoi.

L'édition 2017 de l'Afrobasket féminin servira en même temps d'éliminatoires de la zone Afrique de la Fédération internationale de basketball pour la Coupe du monde 2018, qui aura lieu en Espagne du 22 au 30 septembre.