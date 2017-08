Cameroun: Mercy Ships - Une attention du couple présidentiel

Les soins médico-chirurgicaux gratuits qui vont bientôt être administrés redonneront du sourire aux patients démunis. Une frange de la population au centre des attentions de Paul et Chantal Biya.

C'est sur invitation du chef de l'Etat, Paul Biya, que le navire-hôpital « Africa Mercy » de l'ONG internationale « Mercy Ships » est arrivé à Douala le 17 août dernier. Il conduit une mission de soins au Cameroun qui va durer jusqu'en juin 2018. Cette mission humanitaire est placée sous le très haut patronage de la première dame, Chantal Biya. Depuis l'accueil de ce navire humanitaire médicalisé, les patients pauvres enregistrés espèrent retrouver prochainement une vie normale. Ce sera grâce au couple présidentiel dont la magnanimité vient une fois de plus de s'exprimer. Car soulignons-le, ceux qui vont bénéficier de cette opération historique viennent des dix régions du Cameroun. En outre, l'indigence est leur dénominateur commun.

Dans ces conditions, la générosité du chef de l'Etat est leur seule planche de salut. Pendant dix mois, ils seront près de 4 500 patients démunis à être soignés, gracieusement. Les spécialités chirurgicales dans lesquelles les soins seront administrés donnent la chance au plus grand nombre d'en profiter. Il s'agit de la chirurgie générale orthopédique (déformations liées aux traumatismes négligés, correction de pieds bots, malformations congénitales) ; la chirurgie maxillo-faciale (tumeurs déformantes non cancéreuses, fentes palatines, fentes labiales et goitre) ; la chirurgie plastique reconstructive (anomalies congénitales, séquelles de brûlures, ulcères chroniques, tumeurs et fistules obstétricales) ; la chirurgie ophtalmologique et les soins dentaires.

Pour certaines pathologies comme les fistules obstétricales, la chirurgie de la cataracte et les soins dentaires, la sélection des patients se poursuit. Par ailleurs, relevons que la générosité du couple présidentiel va également contribuer à améliorer le savoir-faire des professionnels camerounais de la santé. Dans la mesure où nos médecins, infirmiers et personnel biomédical profiteront de l'expertise médicale de haute volée que mobilisera la mission à bord du navire-hôpital.

Ce sera pendant les sessions de formation continue et mentorats dans les disciplines médico-chirurgicales offertes par « Mercy Ships ». En ce qui concerne la première dame, rappelons qu'elle est animée depuis plus de 20 ans par l'altruisme, en mettant son statut au service de son prochain et des couches défavorisées de la société. C'est dans cet esprit qu'elle a crée des structures qui montrent qu'il est possible d'agir dans des domaines aussi variés que l'éducation, la santé de la mère et de l'enfant, la lutte contre les pandémies dont le sida, l'assistance à l'enfance en détresse, l'amélioration de la condition de la femme rurale.