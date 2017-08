Cameroun: Enseignement privé de base - On prône l'égalité des chances

C'est dans le cadre des travaux de la 12e commission nationale spécialisée tenus hier à Yaoundé.

Les travaux de la 12e Commission nationale de l'enseignement privé de base se sont ouverts hier à Yaoundé. Ils étaient présidés par le ministre de l'Education de base, Youssouf Hadidja Alim, qu'assistait le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education de base, Benoît Ndong Soumhet. Venus des dix régions du pays, les participants à ces travaux ont été accueillis par une bonne surprise, l'annonce du déblocage de la subvention spéciale du chef de l'Etat, Paul Biya, à cet ordre d'enseignement.

Une enveloppe de deux milliards de francs. Dont un milliard pour le sous secteur éducation de base. C'est donc gonflés à bloc, le moral requinqué qu'ils sont entrés dans le vif du sujet. Thème retenu pour la circonstance : « La pédagogie au service d'une plus grande appropriation de la culture de la paix ».

Pour Youssouf Hadidja Alim, l'année dernière s'est caractérisée par « la persistance des établissements scolaires clandestins, le manque de ressources financières, la maîtrise approximative de la législation et les conflits de leadership au sein de certaines structures ». Les travaux de la 12e Commission nationale de l'enseignement privé de base, doivent à terme assainir la carte scolaire et le climat de travail, renforcer les mécanismes d'appui de l'Etat et le climat pédagogique. Des amorces de solutions ont commencé à être trouvées. Les lignes bougent et avec le concours de tous les acteurs, l'année scolaire 2017-2018 est appelée à être meilleure, si on tire ensemble les leçons de 2016-2017. Et se prémunir ainsi des dysfonctionnements qui ont provoqué quelques mouvements d'humeur.

La subvention spéciale du chef de l'Etat, tout en étant un signal fort, est une véritable bouffée d'oxygène et un appel à tous, pour plus d'engagement et de professionnalisme. L'enseignement privé de base en a pris acte, et s'est engagé à relever le défi.