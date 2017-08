Afrique: Chan 2018 / Élimination de la RDC - La Fécofa suspend Mwinyi Zahera et son staff

L'élimination des Léopards locaux au dernier des éliminatoires du cinquième Championnat d'Afrique des nations (Chan) a déjà des conséquences : le sélectionneur Mwinyi Zahera est suspendu ainsi que son staff.

On attendait la réaction de la Fédération congolaise de football association (Fécofa) après l'élimination des Léopards locaux de la RDC par les Diables rouges du Congo Brazzaville au dernier tour des éliminatoires de la cinquième édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) Kenya 2018 (0-0 à Brazzaville, 1-1 à Kinshasa). Le vice-président de la Fécofa chargé des Finances, Roger Bondembe Bokanianga Bobo, a annoncé sur Radio Okapi la suspension du sélectionneur Mwinyi Zahera et l'ensemble du staff technique.

Mwinyi Zahera, qui est également sélectionneur adjoint des Léopards seniors, n'assumera pas également ces fonctions alors que la sélection A de la RDC sera en stage du 26 au 30 août à Rabat au Maroc pour préparer les matchs de la troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018, contre les Aigles de Carthage de la Tunisie. La RDC défiera la Tunisie le 1er septembre au stade Radès de Tunis avant la deuxième confrontation entre ces deux adversaires le 5 septembre à Kinshasa.

Réactions de Mwinyi et Ngatsono après le match

L'on rappelle que Mwinyi Zahera, nouvellement nommé à la tête des Léopards locaux, disputait son premier match officiel avec ce groupe après un stage au Maroc. Et il a été le premier à être déçu de la performance de ses poulains. «Je suis très déçu. On est éliminé, et je ne peux qu'être déçu. Le foot, c'est comme ça. Je regrette cette élimination et j'assume la défaite avec tous les membres du staff. Cela peut arriver à n'importe quelle équipe du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Nous ne sommes pas le premier pays au monde qui est détenteur du titre et qui ne participe pas à la compétition suivante», s'est-il consolé. L'on rappelle que la RDC a remporté le Chan en 2009 et en 2016.

Pour sa part, le sélectionneur Barthelemy Ngatsono a indiqué : «En aucun moment, je pensais que j'allais avoir la qualification. Je savais qu'à n'importe quel moment, le danger était là. Et c'est comme ça que nous avons joué dans notre camp toute la deuxième période. J'ai cru qu'on pouvait gagner à la dernière minute ». Et il a jeté des fleurs à ses poulains : « Cette qualification est la leur. Ils se sont battus pour l'obtenir et il mérite les honneurs».