Congo-Brazzaville: Finances - Les pièces de monnaie se raréfient à Brazzaville

Les échos de ces échanges avec des vendeurs viennent également des marchés. Christine qui vend des « divers » au marché Total à Bacongo, avoue être embarrassée lorsqu'elle n'a pas de petite monnaie. « C'est difficile au bout de plusieurs heures, car même les collègues refuseront de vous faire la monnaie. Parfois, je suis obligée de me déplacer pour trouver des pièces. Et cela ne plait pas aux acheteurs », explique-t-elle. Des exemples sont multiples.

Observée ces derniers temps, la rareté des pièces de monnaie est parfois à l'origine des querelles entre acheteurs et vendeurs ou équipages de bus de transport en commun et usagers. Pour certains, cette situation est consécutive à la prolifération des jeux de loterie dans la capitale.

