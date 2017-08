Burkina Faso: Plus que des encouragements, il faut des équipements !

On ne saurait asseoir un développement véritable dans un contexte sécuritaire fragilisé. Et les efforts ne doivent pas seulement venir des premières autorités. Les initiatives privées sont interpellées, car chacun est concerné. Vivement que des solutions vigoureuses soient envisagées dans de brefs délais.

Face à un ennemi sournois, invisible et aux intentions lugubres, il faut des moyens appropriés. Le temps des vœux pieux est révolu dans ce contexte d'incertitudes. Affirmer que la sécurité doit être la priorité des priorités dans les discours, le temps d'une vive émotion et ne pas poser des actes concrets, ce serait faire la politique de l'autruche.

Au-delà des messages de soutien et de félicitations qui ont été formulés çà et là, à l'endroit de l'Unité spéciale pour son professionnalisme et son sens élevé de responsabilité, la question inhérente à l'équipement des FDS se pose avec acuité. Depuis un certain temps, le Burkina Faso est confronté au défi sécuritaire avec la menace terroriste à tous les niveaux.

Une situation qui a contraint les gendarmes à faire un repli tactique pour mieux préparer la riposte. Armés de courage et déterminés à payer le sacrifice suprême, ils sont parvenus à neutraliser les deux terroristes et à libérer les derniers otages.

En dépit de la modestie de leurs équipements, les éléments de l'USIGN n'ont ménagé aucun effort pour affronter la puissance de feu des assaillants et les pousser au retranchement. Dans ce face-à-face mortel, le bouclier blindé, qui protégeait la tête de l'USIGN dans sa progression, s'est fragilisé à cause des tirs nourris des terroristes.

