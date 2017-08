Cameroun: Portabilité des numéros de téléphone - Au nom de la saine concurrence !

Les causes de l'incendie qui a consumé une partie du Marché central, hier, au petit matin ne sont pas… Plus »

Le client, supposé être roi, aura donc un choix vraiment libre. A condition, que lui aussi ne devienne pas un aventurier qui se balade d'opérateur en opérateur, au gré des offres alléchantes. En tout cas le portage d'un numéro (changement d'opérateur) sera bien encadré et ne pourra pas se faire plus de deux fois par an pour le même numéro...

En effet, l'ART voit en cette opération innovante un motif pour baisser les coûts des communications électroniques au Cameroun. Et en parlant d'innovations, on en attend également dans les offres de services. Tous ces éléments pour animer la saine concurrence vont peut-être chasser l'idée selon laquelle les opérateurs de téléphonie mobile présents au Cameroun se passent le mot pour proposer exactement les mêmes offres, sensiblement aux mêmes prix.

La raison de la mise sur pied de cette opération attendue par les abonnés et quelque peu redoutée par les opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun, renforcer la concurrence, entre autres. Selon l'Agence de Régulation des télécommunications (ART) qui assure l'encadrement de cette opération, la portabilité des numéros de téléphone mobile donne la possibilité à un usager de choisir l'opérateur dont l'offre de service est la plus attirante, sans être obligé de refaire son répertoire ou de communiquer un nouveau numéro à ses contacts.

