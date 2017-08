Ile Maurice: Inscription en Grade 7 - La bataille pour les collèges régionaux lancée

Le PSAC a remplacé le CPE. En 2018, il n'y aura plus d'admission en «Grade 7» pour les collèges nationaux. D'où un «rush» des parents vers des collèges régionaux d'État, qui seraient «meilleurs» que d'autres. Le tout arbitré par l'éducation catholique et le privé...

Les inscriptions en Grade 7 (ex-Form I) sont en cours pour la rentrée scolaire de janvier 2018. Sauf qu'à partir de cette nouvelle rentrée, les anciens collèges nationaux, qui seront convertis en académies à partir de 2021, n'accueilleront plus d'élèves en Grade 7. Ils sont 12 au total.

Mais rayer ces collèges de la liste d'écoles offertes aux parents n'est pas sans conséquence. Ces derniers devront alors se tourner vers des établissements régionaux. D'ores et déjà, certains collèges régionaux se démarquent, ayant reçu beaucoup plus de demandes d'inscription que d'habitude. Quelles sont ces high demand schools ? Petit tour d'horizon avec parents, enseignants et recteurs.

D'abord, il faut savoir que le pays compte quatre zones éducationnelles. Elles sont : la zone 1 : Port-Louis et la région Nord ; la zone 2 : Rose-Hill et la région Est ; la zone 3 : Curepipe et le Sud ; et la zone 4 : Quatre-Bornes et toute la région ouest, jusqu'au Morne.

Déjà, dans les milieux éducatifs, l'on estime que les collèges du Service diocésain de l'éducation catholique (SDEC) seront sollicités davantage par les parents. Ce qui est confirmé par la directrice du SDEC, Gilberte Chung.

«Sans les collèges nationaux, les autres collèges seront en grande demande. Les collèges de l'éducation catholique et les collèges d'État régionaux seront sollicités», fait-elle valoir.

Dans la zone 1, un problème se dessine pour les garçons. Selon Vikash Ramdonee, président de la Government Secondary Schools Teachers Union (GSSTU), vu que le collège Royal de Port-Louis (RCPL) fait partie des académies, les élèves avec de brillants résultats pourraient se retrouver avec un choix limité. Car le RCPL, actuel collège national, est en effet une star school dans la zone 1.

Hausse des demandes

Vers quels autres établissements les parents se tourneront-ils ? «L'autre établissement très en demande est le Rabindranath Tagore Secondary School (RTSS). Mais déjà, le nombre de places est très limité car il s'agit d'un collège mixte», fait ressortir le président de la GSSTU.

En effet, le RTSS recevrait énormément de demandes de parents. Dans les milieux concernés, l'on avance qu'il n'est pas à écarter que les collèges James Burty David SSS, Goodlands SSS, Sir Abdool Razack Mohamed SSS ou encore le collège London se positionnent comme de futurs high performing schools.

Dans cette même zone, les collèges pour filles, notamment Droopnath Ramphul et GMD Atchia rejoindront aussi les académies. Pour les collégiennes, l'on cite le collège Lorette de Port-Louis. Mais aussi des collèges d'État régionaux, tels que Lady Sushil Ramgoolam SSS ou encore Sharma Jugdambi SSS, qui sont bien partis pour grimper en haut du podium.

Dans la zone 2, ce sont notamment le Queen Elizabeth College et le Mahatma Gandhi Institute (MGI) qui n'accueilleront plus d'élèves en Grade 7. Outre les collèges Lorette de Rose Hill, Lorette de St-Pierre et Bon et Perpétuel Secours, qui risquent de se retrouver avec un nombre croissant de demandes, l'on cite aussi le collège SSS Ébène Girls. Celui-ci est déjà dans la catégorie des high demand schools. Rajcoomar Gujadhur SSS et Quartier Militaire College Girls devraient également être très prisés par les parents.

Pour les garçons, étant donné que les collèges John Kennedy et Sir Leckraz Teelock seront convertis en académies, c'est le collège St-Mary's qui est surtout cité pour la région de Beau-Bassin-Rose-Hill. S'ensuivent les collèges New Eton, SSS Ébène Boys, et Marcel Cabon SSS (cet établissement rouvrira bientôt ses portes). Les collèges mixtes tels que Saint Andrew's, MGSS de Flacq et Modern devraient également interpeller les parents.

La région Curepipe- Sud voit les collèges Royal de Curepipe, Sookdeo Bissoondoyal et Forest-Side SSS (Girls) convertis en académies. On indique que pour les filles, ce sont les collèges Lorette de Curepipe, Lorette de Mahébourg et Hindu Girls qui devraient être très sollicités. Au niveau des collèges d'État, le Dunputh Lallah SSS est déjà un établissement très prisé.

Pour les garçons, les parents se tourneront sans doute en priorité vers les collèges St-Joseph, SSS Floréal Boys, Impérial et Forest-Side SSS Boys. On avance également que les collèges St-Aubin SSS et Sungeelee SSS, qui ont fait leurs preuves au temps de la réforme dans les années 2000, pourraient également s'établir sur la liste des favoris.

En ce qui concerne la zone 4, ce sont les établissements Dr Maurice Curé et Sir Abdool Raman Osman qui sont enlevés de la liste. Outre le collège Lorette de Quatre-Bornes, les collèges Sodnac SSS, Belle-Rose SSS, Seewa Bappoo SSS, Swami Vivekananda SSS et Gaëtan Raynal devraient attirer plus de collégiennes. Pour les garçons, le collège St-Esprit, déjà très en demande, demeure le collège le plus prisé. Il est suivi des collèges Dr Régis Chaperon, Phœnix SSS et MGSS de Solférino.

Comment les collèges seront-ils alloués ?

Avant la réforme du Nine-Year Schooling, un système de «ranking» déguisé existait. Cela, car les meilleurs élèves, ceux qui obtenaient des A+, prenaient place dans les collèges nationaux. Ces collèges étaient choisis en ordre prioritaire par les parents. Pour ces collèges nationaux, la régionalisation n'était pas prise en considération, contrairement à l'octroi des collèges régionaux. Une place dans une école nationale était garantie avec une performance brillante.

Dans le cas des établissements régionaux, les critères retenus sont le choix parental, la proximité résidentielle et les résultats obtenus. Toutefois, dans les milieux de l'enseignement, on se demande comment les collèges seront catégorisés. Comment appliquer la notion de régionalisation quand les résultats compteront aussi ? Par exemple, si un parent d'un garçon de la zone 1, habitant la région de Port-Louis, a choisi Sir Abdool Razack Mohamed SSS, James Burty David SSS et Port-Louis North SSS, quel collège lui donner ? Y aura-il une forme de «ranking» pour les collèges régionaux ? Des sources proches du dossier expliquent alors qu'une tendance devrait se dessiner en fonction des demandes des parents.

En d'autres mots, d'après le nombre de demandes reçues, les collèges les mieux cotés seront connus et les élèves avec les meilleurs résultats pourront y accéder. Et que se passe-t-il dans le cas où deux élèves sont tous deux méritants et qu'il n'y a qu'une place disponible ? «Dans ce cas, c'est le facteur proximité qui entrera en jeu», indique-t-on.